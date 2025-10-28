Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema + Fiscalía allana Codelco y Sernageomin + Dólar al alza
Noticias destacadas
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema. Tras meses de debate en las distintas instancias judiciales, la Corte Suprema confirmó este viernes la suspensión de procedimiento penal para los ocho exdirectores de LarrainVial Activos, el exgerente general de la firma, y dos socios de la matriz, LarrainVial SpA.
Fiscalía allana oficinas de Codelco y Sernageomin. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, procedió a allanar las oficinas de Codelco y Sernageomin, en el marco de la investigación del derrumbe en la mina El Teniente ocurrido el 31 de julio, donde fallecieron seis trabajadores de empresas contratistas. Según información de la estatal, la PDI allanó tres divisiones y la casa matriz de Codelco.
Un dólar sin sorpresas. Con los inversionistas en modo espera antes de que el Banco Central de Chile publique su comunicado de política monetaria, el dólar se cotiza a esta hora en $ 943,13 lo que implica un alza de $ 1,80 respecto al cierre del lunes. El cobre transado bajaba un leve 0,3% a US$ 4,99 por libra en Londres, después de acercarse ayer a máximos históricos intradía.
Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
En diciembre del año pasado, la sociedad Rentas Dos le vendió un inmueble al Servicio. En febrero, este se inscribió en el Conservador. El organismo tenía hasta el 14 de abril para pagar, pero, según el privado, se mantiene en mora.
Cómo las gerencias legales y estudios jurídicos asumen el desafío de integrar la inteligencia artificial
Expertos del área coinciden en que esta disrupción tecnológica ya está transformando el ejercicio profesional, pero advierten que la confianza y el criterio seguirán siendo irremplazables.
Femsa lanza su tercera cadena de farmacias en Chile, esta vez apostando por un formato "low cost"
Super Sana se suma a las ya protagonistas del mercado Cruz Verde y Maicao. La empresa promete que, en caso de encontrar productos de menor valor en la competencia, devolverá el doble de la diferencia.
¿Llegó la primavera? Inversión en capital de riesgo anota alza en montos en la región y supera a 2024
Pese a la reactivación, las rondas continuaron a la baja por segundo trimestre consecutivo en Latinoamérica. En tanto, la IA representó más de la mitad del capital desplegado en el mundo.
Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema y máximo tribunal confirma suspensión de procedimiento penal
desde LarrainVial Activos destacaron que “esta resolución confirma que la salida alternativa acordada constituye un reconocimiento de la colaboración permanente de LarrainVial con la investigación del Ministerio Público".
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
