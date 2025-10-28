Caso Factop: LarrainVial Activos gana en la Suprema. Tras meses de debate en las distintas instancias judiciales, la Corte Suprema confirmó este viernes la suspensión de procedimiento penal para los ocho exdirectores de LarrainVial Activos, el exgerente general de la firma, y dos socios de la matriz, LarrainVial SpA.

Fiscalía allana oficinas de Codelco y Sernageomin. El fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, procedió a allanar las oficinas de Codelco y Sernageomin, en el marco de la investigación del derrumbe en la mina El Teniente ocurrido el 31 de julio, donde fallecieron seis trabajadores de empresas contratistas. Según información de la estatal, la PDI allanó tres divisiones y la casa matriz de Codelco.

Un dólar sin sorpresas. Con los inversionistas en modo espera antes de que el Banco Central de Chile publique su comunicado de política monetaria, el dólar se cotiza a esta hora en $ 943,13 lo que implica un alza de $ 1,80 respecto al cierre del lunes. El cobre transado bajaba un leve 0,3% a US$ 4,99 por libra en Londres, después de acercarse ayer a máximos históricos intradía.