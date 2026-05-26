Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Grau sale a enfrentar a Quiroz + Aprueban proyecto portuario de San Antonio + Dólar plano
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Grau sale a rebatir a Quiroz por denuncia de error en proyección de deuda. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, acusó un error de proyección en el cálculo de la deuda bruta del Gobierno Central para el período 2026 a 2030 -calculado por la administración Boric- que llevaría a una subestimación del nivel de deuda de US$ 10.500 millones para ese lapso. Quien sacó la voz por el lado de la hoy oposición fue el ministro que antecedió a Quiroz, Nicolás Grau, planteando que los hallazgos del actual Ejecutivo no consideran la variación de otros componentes, como el tipo de cambio y el nivel de actividad, lo que puede incidir sobre el stock de deuda hacia adelante.
Coeva de Valparaíso aprueba Puerto Exterior de San Antonio. Tal como adelantó DF Regiones, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso votó este martes el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Puerto Exterior de San Antonio. Y en una decisión considerada clave para el futuro de la infraestructura portuaria del país, lo aprobó de manera unánime con 12 votos a favor. La iniciativa impulsada por la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) logró avanzar tras varios años de evaluación ambiental, observaciones técnicas y debate público en torno a sus impactos urbanos y ecológicos.
Los vaivenes del dólar. Una reciente ofensiva militar conducida por Estados Unidos mostró que el camino hacia la paz en Medio Oriente no sería tan fácil de transitar, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 893,97 lo que implica una caída de $ 1,56 respecto al cierre del lunes. Mientras el petróleo Brent repuntaba 2,9% hasta los US$ 98,9 por barril y el cobre Comex se estabilizaba.
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