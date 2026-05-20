Se aprueba idea de legislar y “corazón” del proyecto de reactivación. En el marco del proyecto de reactivación, el Ejecutivo logró aprobar, entre otras cosas, la reintegración tributaria, la rebaja del impuesto corporativo de 27% al 23%, la exención a contribuciones para adultos mayores de 65 años, el crédito al empleo, y los beneficios para inmuebles DFL-2.

Engie frena revisión ambiental de Central Mejillones 2 y tribunal suspende proceso. El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite la reclamación presentada por Engie Energía Chile y ordenó suspender el procedimiento de revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2, en medio de una disputa judicial por la legalidad del proceso impulsado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta.

Los vaivenes del dólar. Tras comentarios de Donald Trump que sugieren un pronto acuerdo de paz con Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 896,78 lo que implica una caída de $ 9,90 respecto al cierre del martes. Mientras el petróleo Brent bajaba 5,6% a US$ 105,2 el barril, el cobre Comex saltaba 2,2% a US$ 6,34 por libra.