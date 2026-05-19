Lo que debes saber a esta hora de la tarde
La advertencia del IEF + Alertan por deterioro del sector metalúrgico + Dólar al alza
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Banco Central advierte por “estrechamiento abrupto de las condiciones de financiamiento”. En su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) del primer semestre de 2026, el Banco Central advirtió que un deterioro del escenario internacional podría tensionar el acceso al financiamiento de economías emergentes como Chile y generar efectos sobre la actividad, el empleo y los mercados locales.
Golpe al sector metalúrgico: Asimet alerta deterioro tras fuerte caída de la actividad. La industria metalúrgica metalmecánica inició 2026 con una significativa contracción de su actividad productiva, encendiendo alertas sobre el estado de la manufactura nacional. De acuerdo con el análisis elaborado por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), la producción cayó 3,7% en marzo y acumuló una baja de 3,8% entre enero y el tercer mes del año, respecto del mismo período en 2025.
La incertidumbre del dólar. Sin novedades que apunten a una resolución del conflicto en el golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 906,13 lo que implica un alza de $ 5,63 respecto al cierre del lunes. El cobre Comex retrocedía 2,2% a US$ 6,18 por libra.
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