Comisión de Hacienda despacha el proyecto de reactivación. La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó lo que podría considerarse perfectamente el corazón del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación nacional: la rebaja del impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas desde 27% a un 23%. El proyecto misceláneo se discute hasta total despacho en esa comisión.

Así va la temporada de resultados en Chile. Ya han reportado 22 de las 30 compañías del S&P IPSA, y si bien las utilidades crecieron en promedio 1,1% interanual, hubo una gran influencia negativa de emisores con caídas muy pronunciadas. La mediana, que "limpia" el efecto de estos valores más extremos, arrojó un alza de 5,3% respecto del primer cuarto de 2025.

Los vaivenes del dólar. Mientras los agentes del mercado observan atentos el desarrollo de la cumbre de dos días entre Donald Trump y Xi Jinping, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 893,93 lo que implica un alza de $ 6,16 respecto al cierre del miércoles. El cobre Comex retrocedía 1% a US$ 6,61 por libra y el crudo Brent se estabilizaba en US$ 105 por barril.