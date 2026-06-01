Primera Cuenta Pública de Kast. Por casi dos horas y media se extendió el discurso del Presidente José Antonio Kast en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en que puso especial énfasis a las iniciativas en marcha en materia de seguridad, además de anunciar los planes para animar el empleo, las inversiones y obras públicas, entre otras áreas, en un contexto de caída de la actividad económica y aumento del desempleo.

Se desploma la actividad económica en abril. El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se desplomó un 1,2% en abril comparado con el mismo mes del año pasado, en la mayor contracción del indicador en tres años debido a la baja de la producción minera.

¿Cómo inicia el dólar la semana? En medio de señales de que no hay avance hacia una paz en Medio Oriente, el dólar cotiza a esta hora en los $ 892,3 lo que implica un alza de $ 1,4 respecto al cierre del viernes. El cobre Comex registraba un alza de 2,9%, a US$ 6,57 la libra.