Proyecto de reactivación: Hacienda afina nuevo paquete de indicaciones. Se espera que en la segunda quincena se vote la idea de legislar, pase a la Sala y vuelva a comisión para así iniciar la votación en particular, donde Hacienda ingresará indicaciones que den cuenta de las negociaciones hasta el minuto. Luego, el texto pasará a una discusión más acotada en Medio Ambiente y Trabajo. Así, los cálculos apuntan a que a inicios de julio vuelva a tercer trámite en la Cámara.

Negociadores de Irán y EEUU habrían alcanzado un acuerdo. Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un principio de acuerdo para extender el alto al fuego y abrir negociaciones sobre el programa nuclear de la nación persa, según un trascendido publicado por Axios y basado en fuentes estadounidenses y actores involucrados en la mediación. Sin embargo, el pacto todavía espera la aprobación final del Presidente estadounidense Donald Trump. Teherán tampoco ha confirmado oficialmente su adhesión.

Los vaivenes del dólar. Ante el trascendido de que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz e iniciar conversaciones nucleares, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 890,63 lo que implica un retroceso de $ 3,98 respecto al cierre del miércoles.