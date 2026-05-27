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Española Grenergy apuesta por Chile + Pluxee ante cargo por colusión + Dólar al alza
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Exclusivo: Española Grenergy apuesta por convertir a Chile en el gran hub. La empresa española de energías renovables Grenergy presentó un ambicioso proyecto para desarrollar infraestructura de data centers en Chile, combinando su músculo en generación solar y almacenamiento energético con una nueva plataforma de infraestructura digital denominada GR Data. La apuesta apunta a posicionar al país como el principal centro de procesamiento de datos de la región, compitiendo incluso con Brasil, que ya lleva ventaja en este mercado, informó la compañía a inversionistas.
Pluxee sale al paso por acusaciones de colusión. A pocas horas de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia diera a conocer la presentación de un requerimiento por parte de la Fiscalía Nacional Económica en contra de las empresas Edenred Chile y Pluxee Chile por presunta colusión en el mercado de beneficios de vestuario y alimentación corporativa, la firma ligada a Sodexo salió a entregar su primera declaración. A través de un comunicado, Pluxee afirmó que se constató que el procedimiento se refiere a presuntas conductas anticompetitivas desarrolladas por ambas firmas de capital francés entre los años 2013 y 2021.
Las sorpresas del dólar. Al ver que las cosas se calmaron entre Estados Unidos e Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 895,05 lo que implica un avance de $ 1,17 respecto al cierre del martes. Mientras el petróleo Brent bajaba 4,9% a US$ 94,7 por barril y el cobre Comex cotizaba estable.
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