Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Codelco contrata a KPMG para investigar “ascensos irregulares” de dirigentes sindicales + Filial del Grupo Patio eleva ganancias + Dólar se recupera
Noticias destacadas
El comité de auditoría del directorio de Codelco contrató a KPMG para realizar una investigación independiente tras una denuncia anónima y los hallazgos preliminares de una auditoría interna que detectó una eventual sobreestimación de cerca de 20 mil toneladas de cobre en los resultados de producción de diciembre de 2025. La revisión apunta a posibles incumplimientos en los procesos internos de validación y contabilización de producción en la División Chuquicamata.
La filial comercial del Grupo Patio -ligado a Gabriela y Paola Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding- registró un alza de 160% en sus utilidades en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los $ 5.364 millones. "Estos resultados reflejan el impacto positivo de la estrategia corporativa de la compañía, enfocada en el desarrollo, integración y administración de activos inmobiliarios en Chile, Perú y España", dijo la compañía en un comunicado.
¿Y cómo va el dólar hoy? Tras el break que tuvo el mercado local este jueves, el dólar intentó caer inicialmente esta mañana, pero luego revirtió la tendencia, tras una encuesta de confianza al consumidor que agravó las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos. Los inversionistas siguen con la viva esperanza de ver ojalá este fin de semana un acuerdo de paz con Irán.
- El CFA manifiesta su "preocupación" por las sucesivas postergaciones del Informe de Finanzas Públicas de Hacienda y la Dipres
- Mercado de capitales de Argentina gana profundidad de la mano de Milei: banca tradicional vuelve a prestar y crece la bolsa
- Andrea Gomien, CFO de Echeverría Izquierdo, y las perspectivas para 2026: “Debiéramos tener ventas y utilidades históricas”
- CChC Concepción urge al Minvu por cambios en mecanismos de control tras abandono de obras emblemáticas de Tapusa
- Trump pide a Warsh ser “totalmente independiente” al tomar su juramento como presidente de la Fed
- Lionel Messi logra los US$ 1.000 millones en patrimonio: se une a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas en lograrlo
- JPMorgan busca transferir exposición ligada a US$ 4 mil millones en préstamos vinculados a private equity
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Agrosuper y Hubtec lanzan cuarta versión de convocatoria de I+D para abordar desafíos de la industria alimentaria
La iniciativa está dirigida a universidades, institutos, centros de investigación y startups, con foco en soluciones para mejorar la seguridad y vida útil de los alimentos, economía circular, procesos productivos y sostenibilidad.
Vecinos de Villa Panamericana de Cerrillos demandan a desarrolladores del proyecto por casi US$ 18 millones
Acusan serias deficiencias en la calidad de los departamentos entregados en 2024. La inmobiliaria a cargo respondió que “desde que entregamos las primeras viviendas del lote B, hemos atendido los requerimientos e inquietudes de los vecinos, y lo seguiremos haciendo a través de nuestro servicio de postventa”.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete