El comité de auditoría del directorio de Codelco contrató a KPMG para realizar una investigación independiente tras una denuncia anónima y los hallazgos preliminares de una auditoría interna que detectó una eventual sobreestimación de cerca de 20 mil toneladas de cobre en los resultados de producción de diciembre de 2025. La revisión apunta a posibles incumplimientos en los procesos internos de validación y contabilización de producción en la División Chuquicamata.

La filial comercial del Grupo Patio -ligado a Gabriela y Paola Luksic, Eduardo Elberg y Guillermo Harding- registró un alza de 160% en sus utilidades en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los $ 5.364 millones. "Estos resultados reflejan el impacto positivo de la estrategia corporativa de la compañía, enfocada en el desarrollo, integración y administración de activos inmobiliarios en Chile, Perú y España", dijo la compañía en un comunicado.

¿Y cómo va el dólar hoy? Tras el break que tuvo el mercado local este jueves, el dólar intentó caer inicialmente esta mañana, pero luego revirtió la tendencia, tras una encuesta de confianza al consumidor que agravó las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos. Los inversionistas siguen con la viva esperanza de ver ojalá este fin de semana un acuerdo de paz con Irán.