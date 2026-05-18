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Economía chilena decepciona + Suben arriendos en la RM + Dólar a la baja
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Economía chilena cae más de lo previsto en el primer trimestre del año. La economía chilena finalizó el primer trimestre peor de lo esperado. De acuerdo a lo informado por el Banco Central en su Informe de Cuentas Nacionales, entre enero y marzo la actividad cayó 0,5% respecto de igual período del año anterior, siendo más bajo que el 0,3% estimado tras el último Imacec.
Pese a mayor vacancia, sube arriendo promedio en edificios multifamily de la RM. Un alza de 27% registró el arriendo promedio en los edificios destinados exclusivamente a alquiler residencial en la Región Metropolitana en el primer trimestre del año frente al cuarto anterior, según datos de la consultora Tinsa by Accumin. El incremento en los precios se dio en un contexto de expansión de la oferta.
Cómo inicia el dólar la semana. Con inversionistas esperanzados de que Estados Unidos e Irán logren un acuerdo, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 900,46 lo que implica una caída de $ 8,05 respecto al cierre del viernes. El cobre Comex cotizaba estable a US$ 6,3 por libra y el petróleo Brent oscilaba cerca de los US$ 110 por barril.
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