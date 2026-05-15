Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Tribunal anula proyecto Collahuasi + Industria fintech en a su “quinta era” + Fuerte alza del dólar
Noticias destacadas
Tribunal anula permiso ambiental de proyecto minero de Collahuasi. Justo cuando en la ley miscelánea se discute la restitución de gastos cuando un permiso ambiental (RCA) es anulada por decisión posterior de una instancia judicial, hoy se dio un caso que calza exactamente con esta propuesta: el Segundo Tribunal Ambiental anuló la resolución de calificación ambiental de un proyecto de Collahuasi por unos US$ 3.200 millones, una de las iniciativas mineras en construcción más grandes del país.
Industria fintech entra a su "quinta era" en el mercado global. La industria fintech dejó atrás los años de expansión descontrolada y entró en una nueva etapa de madurez. Así lo planteó el último informe de la consultora Mckinsey & Company, según el cual el mercado global fintech alcanzará los US$ 2 billones (millones de millones), en ingresos hacia 2030, impulsado por el retorno de la confianza de los inversionistas y nuevas aperturas bursátiles.
Cómo cierra el dólar la semana. Después de que la cumbre de dos días entre Donald Trump y Xi Jinping dejara a los mercados con gusto a poco, el dólar se cotiza en $ 907,65 lo que implica un alza de $ 13,35 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex caía 4,5% a US$ 6,32 la libra y el petróleo Brent subía 2,2% a US$ 108 por barril.
- Kast designa a nuevos directores de Fundación Chile: entran Raúl Figueroa y Julio Pertuzé
- Exponor 2026: Informe revela que Chile se mantiene entre los mercados menos complejos para invertir en América Latina
- con 47 mil invitados y más de 1.300 empresas, anticipan fuerte impulso económico para Antofagasta por masivo evento de la industria
- Informe revela que Chile se mantiene entre los mercados menos complejos para invertir en América Latina
- Límites para la IA y los chips de Nvidia: lo que hablaron Donald Trump y Xi Jinping al respecto
- ENAP aumenta en 55% sus utilidades al primer trimestre y logra el mayor nivel de producción desde 2022
- Dueños de Concha y Toro salen a la compra de acciones de la viña en medio del rezago de sus precios en bolsa
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Kast designa a nuevos directores de Fundación Chile: entran Raúl Figueroa y Julio Pertuzé
Pertuzé, exsubsecretario de Economía en el segundo gobierno de Piñera, reemplaza a Pablo Zamora y sería el nuevo presidente. También se integran al directorio Carmen Luz Assadi y Bracey Wilson, junto con el nuevo vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Chile enfrenta déficit de infraestructura por US$ 252 mil millones y transporte concentra mayores necesidades
Un informe de la CChC estima que el país deberá destinar el equivalente al 7,3% del PIB anual para cerrar brechas en transporte, energía, agua, salud y conectividad digital durante la próxima década.
Exdirectores del Servicio Civil rechazan idea de aumentar a 130 la cantidad de “balas de plata” para designaciones directas en gobiernos entrantes
Felipe Melo, Rodrigo Egaña y Pedro Guerra coinciden en que no están los tiempos para grandes modificaciones a un sistema que ha funcionado razonablemente bien en 23 años.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete