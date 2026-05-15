Tribunal anula permiso ambiental de proyecto minero de Collahuasi. Justo cuando en la ley miscelánea se discute la restitución de gastos cuando un permiso ambiental (RCA) es anulada por decisión posterior de una instancia judicial, hoy se dio un caso que calza exactamente con esta propuesta: el Segundo Tribunal Ambiental anuló la resolución de calificación ambiental de un proyecto de Collahuasi por unos US$ 3.200 millones, una de las iniciativas mineras en construcción más grandes del país.

Industria fintech entra a su "quinta era" en el mercado global. La industria fintech dejó atrás los años de expansión descontrolada y entró en una nueva etapa de madurez. Así lo planteó el último informe de la consultora Mckinsey & Company, según el cual el mercado global fintech alcanzará los US$ 2 billones (millones de millones), en ingresos hacia 2030, impulsado por el retorno de la confianza de los inversionistas y nuevas aperturas bursátiles.

Cómo cierra el dólar la semana. Después de que la cumbre de dos días entre Donald Trump y Xi Jinping dejara a los mercados con gusto a poco, el dólar se cotiza en $ 907,65 lo que implica un alza de $ 13,35 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex caía 4,5% a US$ 6,32 la libra y el petróleo Brent subía 2,2% a US$ 108 por barril.