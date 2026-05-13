Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Hacienda introduce cambios a la invariabilidad + SII amplia querella en caso Primus + Dólar a la baja
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Cambios de Hacienda a la invariabilidad tributaria en el proyecto misceláneo. Entre las enmiendas se establece que será Hacienda y no Invest Chile el organismo que será la contraparte principal de los inversionistas que busquen firmar un contrato ley con el Estado chileno. También, se dejan fuera de la invariabilidad los impuestos indirectos, como el IVA, pero exceptuando a las importaciones de bienes de capital.
SII amplía querella en contra de principales imputados en caso Primus. La arista penal del caso Primus volvió a reactivarse. Este martes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una ampliación de querella en contra de los cuatro imputados principales de la trama desatada al interior del factoring de Raimundo Valenzuela.
La incertidumbre del dólar. La escalada de precios del cobre sigue protegiendo al peso chileno del golpe que el conflicto en el golfo Pérsico, por lo que el dólar se cotiza a esta hora en los $ 887,52 lo que implica una caída de $ 9,34 respecto del cierre del martes. El cobre Comex escalaba 2,3% a US$ 6,68 por libra y el petróleo Brent caía 2% a US$ 105,7 el barril.
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