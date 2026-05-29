Tasa de desocupación nacional sube a su nivel más alto en casi cinco años. El deterioro del mercado laboral no se detiene. Esa es una de las reflexiones que dejó la última edición de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Y es que la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre febrero-abril de 2026 subió a un 9,1%, un incremento de 0,3 puntos porcentuales (pp.) en un año. Con dicho registro, el indicador se ubicó en su nivel más alto desde junio de 2021, en medio de la pandemia.

Grupo Pampa sale al mercado a comprar acciones de SQM. Julio Ponce Lerou y su familia estuvieron involucrados en los masivos flujos bursátiles que siguieron a los resultados de SQM a partir del miércoles. El grupo Pampa el jueves pagó $ 7.500 millones para adquirir 99.623 acciones más de la serie B. Juntos, ambos paquetes hacen 0,15% de la propiedad de la minera no metálica, por lo que la participación de la sociedad se elevó a 15,98% del total.

El dólar cierra una semana cargada a la incertidumbre. Cuando retrocede el optimismo inicial de un posible cese al fue entre EEUU e Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 890,86 lo que implica una caída de $ 0,07 respecto al cierre del jueves. Mientras que el petróleo Brent bajaba 1,6% a US$ 98,2 por barril y el cobre Comex cotizaba a US$ 6,38 la libra.