Latam adquiere aviones Embraer. Latam Airlines Group anunció un acuerdo con la brasileña Embraer para la adquisición de hasta 74 aeronaves Embraer E195-E2 de fuselaje angosto (narrow-body). El pedido en firme de 24 aeronaves está valorado en aproximadamente US$2.100 millones, según precios de lista, a las que se agregan 50 opciones de compra.

Los resultados de la última Cadem. La candidata oficialista Jeannette Jara lidera en intención de voto para la primera vuelta con 26%, seguida por el postulante republicano José Antonio Kast con 24% -quien ha retrocedido 6 puntos en los últimos 2 meses-, de acuerdo con la encuesta Plaza Pública Cadem. Según el sondeo, en la tercera posición sigue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (-2pts), quien también es la que menos rechazo genera entre todos los candidatos.

Dólar sube tras Fiestas Patrias. En el retorno de las actividades tras el largo festivo patrio, el dólar cotiza a esta hora a $ 955,6, con un alza de $ 3,9 desde el cierre del miércoles. Los futuros del cobre en el mercado Comex se mantenían estables en US$ 4,63 por libra.