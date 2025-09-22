Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Latam compra aviones Embraer + Jara aventaja en primera vuelta según Cadem + Dólar sube tras Fiestas Patrias
Noticias destacadas
Latam adquiere aviones Embraer. Latam Airlines Group anunció un acuerdo con la brasileña Embraer para la adquisición de hasta 74 aeronaves Embraer E195-E2 de fuselaje angosto (narrow-body). El pedido en firme de 24 aeronaves está valorado en aproximadamente US$2.100 millones, según precios de lista, a las que se agregan 50 opciones de compra.
Los resultados de la última Cadem. La candidata oficialista Jeannette Jara lidera en intención de voto para la primera vuelta con 26%, seguida por el postulante republicano José Antonio Kast con 24% -quien ha retrocedido 6 puntos en los últimos 2 meses-, de acuerdo con la encuesta Plaza Pública Cadem. Según el sondeo, en la tercera posición sigue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 16% (-2pts), quien también es la que menos rechazo genera entre todos los candidatos.
Dólar sube tras Fiestas Patrias. En el retorno de las actividades tras el largo festivo patrio, el dólar cotiza a esta hora a $ 955,6, con un alza de $ 3,9 desde el cierre del miércoles. Los futuros del cobre en el mercado Comex se mantenían estables en US$ 4,63 por libra.
- Empresa que pagó millonario sueldo por error reclama tras absolución a trabajador: “El tribunal comete un grave error”
- Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
- Codelco podría aprovechar las favorables condiciones en precio del cobre y tasas para regresar al mercado de deuda
- Ad portas del Presupuesto 2026, Hacienda afina estrategia para terminar con bonos estatales con mala evaluación
- Las acciones de BYD caen tras informe de que Buffett vendió toda su participación en el fabricante chino de autos eléctricos
- Coeva de Antofagasta revisa mañana proyecto de US$ 741 millones de minera de Freeport y Codelco
- Autoridades sanitarias de la Administración Trump planean vincular el consumo de paracetamol con el autismo
Inmobiliaria acusa a jueces de tribunal ambiental de cometer “abuso grave” en litigio por millonario proyecto
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
Runway lanza plataforma de videojuegos y apunta al mercado de la robótica y los vehículos autónomos
Bajo su principio de “simular el mundo”, la startup que desarrolla modelos de IA generativa para el cine, comenzó a trabajar con grandes empresas de robótica y de vehículos autónomos para crear nuevos casos de uso.
Mayor crecimiento económico y acelerar la reconversión: las recomendaciones para enfrentar el alza del subempleo de los profesionales chilenos
El director y el investigador del OCEC UDP, Juan Bravo y Antonio Espinoza, respectivamente, entregaron lineamientos para hacer frente a una problemática que está tomando fuerza en el país.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
