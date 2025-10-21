Los descargos de Generadoras de Chile por error tarifario. El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, consultado de si se hubiesen dado cuenta en estos cinco días que el Gobierno calculó al revés, con un perjuicio para generadoras, fue enfático: "Estimo que pasaría lo mismo”.

Enaex coloca millonario bono y logra el menor spread de un corporativo no bancario en 2025. Más de US$ 100 millones recaudó la empresa a través de su tercer bono condicionado al cumplimiento de metas de sustentabilidad, y logró el menor costo de financiamiento de 2025 entre los corporativos no bancarios si se compara con la tasa de interés soberana. Son UF 2,5 millones que la filial de explosivos de Sigdo Koppers tendrá que devolver íntegramente en 2030.

¿Cómo sigue el dólar? Mientras los operadores enfrentan un cierto vacío de datos económicos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 951,08 lo que implica un alza de $ 0,11 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre transado en Londres bajaba 0,5% a US$ 4,82 por libra.