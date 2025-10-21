Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Defensa de las generadoras eléctricas + Millonario bono de Enaex + Dólar estable
Los descargos de Generadoras de Chile por error tarifario. El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, consultado de si se hubiesen dado cuenta en estos cinco días que el Gobierno calculó al revés, con un perjuicio para generadoras, fue enfático: "Estimo que pasaría lo mismo”.
Enaex coloca millonario bono y logra el menor spread de un corporativo no bancario en 2025. Más de US$ 100 millones recaudó la empresa a través de su tercer bono condicionado al cumplimiento de metas de sustentabilidad, y logró el menor costo de financiamiento de 2025 entre los corporativos no bancarios si se compara con la tasa de interés soberana. Son UF 2,5 millones que la filial de explosivos de Sigdo Koppers tendrá que devolver íntegramente en 2030.
¿Cómo sigue el dólar? Mientras los operadores enfrentan un cierto vacío de datos económicos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 951,08 lo que implica un alza de $ 0,11 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre transado en Londres bajaba 0,5% a US$ 4,82 por libra.
- “Me resisto a decir que hemos avanzado”: empresarios del Biobío enfatizan que sin seguridad no se puede crecer económicamente
- Neobancos y abrir puerta a más acuerdos: empresarios chilenos se preparan para sacarle partido a la cumbre APEC en Corea
- Trump firma un acuerdo de minerales críticos con Australia por miles de millones de dólares
- Fintech chilena Fintoc recibe autorización para emitir tarjetas de pago con provisión de fondos
- Errores en cuentas de la luz: Mulet acusa al Estado de estar “capturado” por los regulados
Cámara de la Construcción se lanza contra proyecto de Presupuesto 2026 y advierte que el MOP casi no tendrá recursos para nuevas licitaciones
Respecto a las deudas del Minvu con contratistas, el presidente del gremio, Alfredo Echavarría, valoró que se empezaron a saldar las obligaciones, pero sostuvo que no es posible anticipar "cuán dinámica podrá estar la construcción de viviendas con subsidio" el próximo año.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
