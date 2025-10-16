Boric pide la renuncia al ministro de Energía Diego Pardow y al timonel de la CNE. En medio del escándalo por el cobro excesivo en las tarifas eléctricas tras un error de metodología, el presidente Gabriel Boric le pidió en la tarde de este jueves la renuncia al ahora exministro de Energía Diego Pardow. El mandatario pidió también la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Marco Mancilla.

Chilena Molymet invierte en EEUU y adquiere procesadora de metales críticos. La mayor procesadora de molibdeno del mundo, la chilena Molymet, invirtió US$ 40 millonespara comprar compañía Rhenium Alloy y así producir bienes de mayor valor agregado en Estados Unidos, en un momento en que la Casa Blanca está imponiendo mayor aranceles para impulsar la reindustrialización interna.

Los vaivenes del dólar. Mientras los mercados siguen atentos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 953,78 lo que implica una caída de $ 7,28 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el cobre caía 0,8% a US$ 4,79 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.