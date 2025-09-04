Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Luz verde a ley de permisos sectoriales + Patricio Góngora renuncia a directorio de Canal 13 + Dólar sube
Noticias destacadas
TC da luz verde a permisos sectoriales. El Tribunal Constitucional dio sentencia acerca de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, dejándola lista para su promulgación. La iniciativa del Ejecutivo reduce los tiempos de tramitación de los permisos de proyectos de inversión entre 30% y 70%, dependiendo de la magnitud de los mismos.
Renuncia director de Canal 13 tras reportaje. Luego de ser aludido en un reportaje de CHV Noticias que lo vinculó a la difusión de noticias falsas a través de una cuenta en redes sociales, Patricio Góngora presentó su renuncia al directorio de Canal 13. El exeditor de prensa de este mismo canal y Mega, en una declaración pública, negó las acusaciones que lo vinculan con una campaña de ataques contra la candidata Evelyn Matthei.
El dólar en alza. Tras una firme encuesta de actividad de servicios en Estados Unidos, previo al esperado dato de empleo de mañana en ese país, el dólar cotiza a esta hora a $ 971,84, con un aumento de $ 2,9 desde el cierre del miércoles. Los futuros de cobre en el mercado Comex bajaban 1,53%, a US$ 4,55 por libra.
- Exgerente general de AGF Security aterriza en puesto regional de holding Administradora Americana de Inversiones
- Histórico: sanitaria Esval recauda más de US$ 160 millones tras colocación de dos bonos azules en el mercado local
- Grupo Luksic cierra la venta del 5% de la francesa Nexans y recauda US$ 310 millones
- Giorgio Armani, el magnate e ícono de la moda italiana, muere a los 91 años dejando un legado único
- Morgan Stanley apuesta a que el Banco Central recortará la tasa de interés en las reuniones de octubre y diciembre
- Regulador multa a las siete AFP por incumplimiento del pago oportuno por servicios y prestaciones de interconsultores en proceso de calificación de invalidez
- Operadores financieros anticipan que el Banco Central dejará estable la tasa de interés referencial en la reunión del próximo martes
