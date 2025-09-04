Dólar abre con leve alza tras rearme de posición extranjera contra el peso y en medio de venta global de monedas emergentes

Los no residentes han insistido en una posición neta de alrededor de US$ 5 mil millones contra la moneda local en contratos a plazo. El dólar se fortalecía globalmente pese a que hubo nuevas sorpresas negativas en el empleo estadounidense.

El dólar abrió con una leve alza este jueves, presionado por una persistente apuesta extranjera contra el peso chileno, mientras en general las divisas emergentes se liquidaban y el cobre perdía terreno en una semana marcada por signos de enfriamiento del empleo estadounidense, más allá de que esto pareciera asegurar un próximo recorte de tasas de la Reserva Federal.

La divisa subía $ 1,7 hasta los $ 970,6 en las primeras transacciones del día, según los datos de Bloomberg, después de que ayer miércoles perdió los $ 970 por una sorpresa a la baja en las ofertas laborales de julio.

Los no residentes han insistido en una posición neta de alrededor de US$ 5 mil millones contra el peso chileno en contratos a plazo. Si bien el viernes y el lunes habían relajado esta apuesta, en la turbulenta sesión del martes inyectaron US$ 860 millones en compra de moneda extranjera, según datos del Banco Central.

Este jueves los datos débiles de Estados Unidos se repitieron en el informe ADP de nóminas privadas de agosto, que arrojó 54 mil nuevos empleos, un declive desde los 106 mil del mes anterior y por debajo de los 68 mil en las estimaciones de consenso.

Publicadas un poco después, también las peticiones semanales de subsidios por desempleo dieron algunas señales de debilidad laboral, ya que la cifra principal superó las expectativas.

Sin embargo, prácticamente todas las divisas emergentes se depreciaban y el dollar index subía 0,2%, aún con rendimientos del Tesoro ligeramente a la baja. El cobre Comex retrocedía 1,5% a US$ 4,56 por libra, contribuyendo a presionar al tipo de cambio chileno hacia arriba.

A las 10:00 horas se publicará el índice ISM de servicios -sector que representa unos dos tercios de la economía estadounidense-, para el que se espera ver una ligera aceleración. Y el viernes llega el "plato fuerte": el reporte oficial de nóminas no agrícolas.

Este último será un data point crucial para que los operadores se posicionen no sólo pensando en la reunión de la Fed de este mes, para la que se da por hecho un recorte de 25 puntos base (pb), sino también con miras a la posibilidad de que se recorten en totla 75 pb antes de cierre de año.