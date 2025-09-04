Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras reportaje de CHV y niega vínculos con cuentas anónimas

Se quiere establecer "un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco", dijo el periodista.

Luego de ser aludido en un reportaje de CHV Noticias que lo vinculó a campañas de odio en redes sociales, a través de una cuenta denominada "Patito Verde", Patricio Góngora Torreblanca presentó su renuncia al directorio de Canal 13.

El exeditor de prensa de este mismo canal y Mega, en una declaración pública, negó las acusaciones que lo vinculan a la "campaña asquerosa" que denunció en su contra la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei y también contra la candidata oficialista, Jeannette Jara. "Tal como le dije a quienes me contactaron esa cuenta no es mía. Pero optaron por creerle a una fuente anónima y especular con un conjunto de medias verdades que no constituyen una realidad", indicó Góngora.

"Que a partir de una denuncia así se quiera establecer un supuesto vínculo que no existe con personas a las que no conozco y se me atribuya la presunta 'jefatura' en campañas contra una candidata a la que además aprecio mucho, resulta francamente denigrante", criticó el ahora exdirector.

"Creo en un periodismo responsable y serio, que investiga y publica hechos acreditados y comprobables, no en uno que a partir de conjeturas e indicios saca conclusiones en condicional", escribió en su declaración.

De esta manera explicó su renuncia: "No dejaré que esta situación afecte al equipo de profesionales de primer nivel, honesto e independiente que integran Canal 13. Por esta razón a partir de este instante he dejado el puesto que ocupaba en el directorio de esa institución".

Por su parte, Canal 13 también emitió un comunicado en el que agradeció la gestión de Góngora.

La estación aseguró que "reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad".

A mediados de julio, Matthei apuntó a su adversario más cercano de la derecha, el republicano José Antonio Kast, y a su Partido Republicano de hacer correr el rumor de que ella tenía Alzheimer y de un video que, en redes sociales, la mostraba como desorientada, calificando de "asquerosa" la campaña en su contra. Matthei aseguró que según la nota de un medio estaría comprobada la participación del Partido Republicano en esta campaña difamatoria.