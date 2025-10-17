Enel Distribución sale a deslindar responsabilidades por cobros excesivos. La filial local de distribución de la italiana Enel fue la primera en salir a tomar una posición en el debate y a través de una carta a sus clientes señaló en la mañana de este viernes que la crisis se originó “en un componente de la tarifa ajeno al segmento de distribución”, donde ella opera, deslindando, de esta manera su participación en el caso.

Trump admite que altos aranceles a China “no son sostenibles”. Así lo reconoció el mandatario en una entrevista con Fox Business, un fragmento de la cual se emitió este viernes, cuando se le preguntó si los aranceles que ha amenazado con imponer a China podrían mantenerse sin afectar significativamente la economía. “Pero esa es la cifra, probablemente no, ya sabes, podría mantenerse, pero me obligaron a hacerlo”, se justificó.

¿Cómo cierra el dólar la semana? Mientras los inversionistas toman nota de las novedades sobre la guerra comercial con China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 959,90 lo que implica un alza de $ 3,95 respecto al cierre del jueves. Además, los futuros del cobre caían 0,9% en la Bolsa de Metales de Londres.