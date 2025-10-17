Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Enel se desmarca por cobros de la luz + Trump y aranceles a China: “no son sostenibles” + Dólar sube
Noticias destacadas
Enel Distribución sale a deslindar responsabilidades por cobros excesivos. La filial local de distribución de la italiana Enel fue la primera en salir a tomar una posición en el debate y a través de una carta a sus clientes señaló en la mañana de este viernes que la crisis se originó “en un componente de la tarifa ajeno al segmento de distribución”, donde ella opera, deslindando, de esta manera su participación en el caso.
Trump admite que altos aranceles a China “no son sostenibles”. Así lo reconoció el mandatario en una entrevista con Fox Business, un fragmento de la cual se emitió este viernes, cuando se le preguntó si los aranceles que ha amenazado con imponer a China podrían mantenerse sin afectar significativamente la economía. “Pero esa es la cifra, probablemente no, ya sabes, podría mantenerse, pero me obligaron a hacerlo”, se justificó.
¿Cómo cierra el dólar la semana? Mientras los inversionistas toman nota de las novedades sobre la guerra comercial con China, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 959,90 lo que implica un alza de $ 3,95 respecto al cierre del jueves. Además, los futuros del cobre caían 0,9% en la Bolsa de Metales de Londres.
- Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord
- Trump admite que altos aranceles a China “no son sostenibles” y eventualmente comenzarán a afectar a la economía de EEUU
- Arabia Saudita negocia un acuerdo de defensa con EEUU que puede marcar el futuro de los aliados en Medio Oriente
- Moody’s Ratings reafirma la clasificación de Entel y mejoró su perspectiva a "estable"
- Wall Street revierte caída y el IPSA se estabiliza luego que Trump afirmara que aranceles a China "no son sostenibles"
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Convocatorias y nombramientos en el Estado vía Alta Dirección Pública alcanzan cifras récord
Durante los tres años y medio de gestión que lleva la actual Gobierno, se han llevado a cabo 10% más de concursos y 9% más de nombramientos que en igual plazo del segundo gobierno de Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete