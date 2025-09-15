Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Modernización de fundición Hernán Videla Lira + Sanción a Rodrigo Topelberg + Dólar cae
Noticias destacadas
Interesados en desarrollar fundición de Enami. Un total de 15 empresas participaron en el proceso para financiar el proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira a cambio de un suministro de cátodos de cobre (offtake), entre ellas Rio Tinto, Sumitomo Mitsui Bank y la china NFC.
Sanción a Rodrigo Topelberg. Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)reveló que su consejo resolvió sancionar al exsocio de Factop e imputado en la arista penal del caso por infringir la Ley de Mercado de Valores.
Dólar cae. La divisa arrancó la semana de Fiestas Patrias un poco más abajo, mientras todo el mundo espera que la Reserva Federal (Fed) retome las bajas de tasas de interés en su decisión de este miércoles. La paridad dólar-peso caía $ 2,7 a $ 951,6 cerca del mediodía, después de que la semana pasada finalmente lograra romper el piso de $ 960 por datos que allanan el camino para el alivio monetario en Estados Unidos.
- Cómo se prepara el SII para aplicar la nueva obligación de formalizarse para realizar actividades económicas y hacer trámites con el Estado
- Empresas chilenas aceleran ventas de bonos en septiembre: Antofagasta, CMPC y Metro acuden a mercados externos
- Financieras automotrices pisan el acelerador y cierran el primer semestre con alza en sus utilidades
- El 20% de los aserraderos de Chile cerró en los últimos cinco años y pequeñas forestales ponen en duda su viabilidad
- Cobre alcanza máximos desde mediados de 2024 en Londres gracias al optimismo por relajación monetaria en EEUU
- IPSA repunta sobre los 9.000 puntos en positiva sesión de bolsas mundiales con miras a un recorte de la Fed
- Ministro Grau: “El problema fiscal comenzó en 2012”
