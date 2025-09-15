Interesados en desarrollar fundición de Enami. Un total de 15 empresas participaron en el proceso para financiar el proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira a cambio de un suministro de cátodos de cobre (offtake), entre ellas Rio Tinto, Sumitomo Mitsui Bank y la china NFC.

Sanción a Rodrigo Topelberg. Este lunes, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)reveló que su consejo resolvió sancionar al exsocio de Factop e imputado en la arista penal del caso por infringir la Ley de Mercado de Valores.

Dólar cae. La divisa arrancó la semana de Fiestas Patrias un poco más abajo, mientras todo el mundo espera que la Reserva Federal (Fed) retome las bajas de tasas de interés en su decisión de este miércoles. La paridad dólar-peso caía $ 2,7 a $ 951,6 cerca del mediodía, después de que la semana pasada finalmente lograra romper el piso de $ 960 por datos que allanan el camino para el alivio monetario en Estados Unidos.