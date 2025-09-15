Click acá para ir directamente al contenido
Dólar abre con leve caída cerca de $ 950 en semana clave por esperado anuncio de recorte de tasas en EEUU

Para el mercado, está claro que el FOMC bajará su tipo oficial en 25 puntos, pero no descarta una pequeña probabilidad de que recorte 50 pb de inmediato. Sin sorpresas, Donald Trump dijo ayer ante la prensa que espera ver un "gran recorte".

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 15 de septiembre de 2025 a las 08:39 hrs.

Foto: Aton Chile

