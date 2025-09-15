Fondos, bancos, mineras y traders interesados en desarrollar fundición de Enami por US$ 1.700 millones
Un total de 15 empresas participaron en el proceso para financiar el proyecto de modernización de la fundición Hernán Videla Lira a cambio de un suministro de cátodos de cobre (offtake), entre ellas Rio Tinto, Sumitomo Mitsui Bank y la china NFC.
