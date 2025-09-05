Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Avanza tramitación de megaproyecto de amoníaco verde + Suben índices de remuneraciones + El dólar baja
Noticias destacadas
Avanza tramitación ambiental de megaproyecto de amoníaco verde. El proyecto integral para la producción y exportación de amoníaco verde en la Región de Magallanes de HNH Energy dio un paso relevante en su tramitación en SEIA: presentó su primera adenda, en la que responde a más de 1.400 observaciones realizadas por servicios públicos y la ciudadanía.
Crecen salarios de los trabajadores en julio. Según cifras del INE, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del IPC, es decir menos la inflación- creció en julio un 2,1% en 12 meses, acumulando una variación de 1,3% en lo que va del año. Con este dato, el indicador acumula 29 meses de alzas consecutivas.
El dólar cae con fuerza al cierre de la semana. Luego de la sorpresa por la baja creación de empleo en agosto en Estados Unidos, que alimentó expectativas de un recorte de tasas más profundo por parte de la Fed, el dólar cotiza a esta hora en $964,24, con una caída de $8,09 desde el cierre del jueves. Los futuros de cobre en el mercado Comex bajaban 0,11%, a US$ 4,55 por libra.
