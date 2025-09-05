Salarios de los trabajadores locales vuelven a registrar alza

Julio cerró con buenas noticias para los bolsillos de los trabajadores locales.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el séptimo mes del año los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 6,4% y 6,3%, respectivamente.

Por sector económico, comercio y administración pública consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

En tanto, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir menos la inflación- creció 2,1% en doce meses, acumulando una variación de 1,3% en lo que va del año. Con este dato, el indicador acumula 29 meses de alzas consecutivas, aunque no siempre en la misma magnitud.

Así, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 6.999, lo que implicó un alza interanual de 6,5%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 6.811, lo que significó una variación anual de 6,8%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.171, registrando un aumento de 6,3% en el mismo período.

Con todo, el costo laboral medio por hora total fue $ 8.005, consignando un crecimiento de 6,3% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.761 para ellas, con un alza de 6,7%, y en $8.229 para los varones, con un aumento de 6,1% en el mismo período.

Considerando estos datos, la brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,0%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,7%.