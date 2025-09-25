Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Jara perfila mujeres para Hacienda + Luz verde a línea de transmisión de ISA + El dólar sube
Jara perfila mujeres para encabezar Hacienda. En entrevista con Pedro Carcuro, en TVN, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, delineó las mujeres que le gustaría que asumieran en el Ministerio de Hacienda si gana las elecciones: la actual subsecretaria de la cartera, Heidi Berner; la presidenta del CFA, Paula Benavides; y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.
Luz verde a línea de transmisión de ISA. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de una línea de transmisión en las regiones de Tarapacá y Antofagasta de Interconexiones del Norte, una empresa de ISA, con lo que logró así su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La iniciativa involucra una inversión de US$ 195 millones.
El dólar con nueva alza. En medio de un retroceso del cobre, el dólar cotiza a esta hora a $ 958,9, con un alza de $ 5,8 desde el cierre del miércoles. Los futuros del cobre en el mercado Comex bajaban 0,7%, a US$ 4,65 por libra.
- Gobierno prohíbe el derecho a huelga en 73 empresas y, por primera vez, de forma parcial en cuatro compañías
- Fondos de inversión alcanzan US$ 37 mil millones al primer semestre y Moneda Patria lidera en patrimonio gestionado
- Ajustar la tasa, metodologías diferenciadas y facilidades para reclamar: los cambios que propone EY para transparentar las contribuciones de bienes raíces
- EEUU revisa al alza el crecimiento del PIB del segundo trimestre
- China anuncia que dejará de pedir tratamiento de país en desarrollo a la OMC para futuros acuerdos comerciales
- Mario Marcel reaparece a un mes de su salida del Ministerio de Hacienda
- IPSA cae nuevamente golpeado por Latam, que desciende a los niveles de su quinta venta secundaria
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias
El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
