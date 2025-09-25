Jara perfila mujeres para encabezar Hacienda. En entrevista con Pedro Carcuro, en TVN, la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, delineó las mujeres que le gustaría que asumieran en el Ministerio de Hacienda si gana las elecciones: la actual subsecretaria de la cartera, Heidi Berner; la presidenta del CFA, Paula Benavides; y la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen.

Luz verde a línea de transmisión de ISA. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de una línea de transmisión en las regiones de Tarapacá y Antofagasta de Interconexiones del Norte, una empresa de ISA, con lo que logró así su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La iniciativa involucra una inversión de US$ 195 millones.

El dólar con nueva alza. En medio de un retroceso del cobre, el dólar cotiza a esta hora a $ 958,9, con un alza de $ 5,8 desde el cierre del miércoles. Los futuros del cobre en el mercado Comex bajaban 0,7%, a US$ 4,65 por libra.