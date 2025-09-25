SEA da luz verde a línea de transmisión de ISA por casi US$ 200 millones que robustece sistema eléctrico

La iniciativa, que se emplazará en la Región de Tarapacá, en la comuna de Pozo Almonte, y en la Región de Antofagasta, en María Elena, logró este miércoles su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En medio de la necesidad por robustecer la red eléctrica nacional, este miércoles el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto cuyo nombre técnico es "Nueva subestación seccionadora Nueva Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal" de Interconexiones del Norte (empresa de ISA), logrando así su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La iniciativa, que involucra una inversión de US$ 195 millones, se emplazará en la Región de Tarapacá, en la comuna de Pozo Almonte, y en la Región de Antofagasta, en la comuna de María Elena.

Según se describe en su expendiente, el proyecto forma parte del Sistema de Transmisión Nacional del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) decretado por el Ministerio de Energía, contenido en el listado de obras nuevas del sistema de transmisión troncal.

En concreto, corresponde a un proyecto nuevo que consiste en la construcción y operación de las siguientes obras: la nueva subestación seccionadora Nueva Lagunas; la habilitación de la Subestación Kimal; y una línea de transmisión de 190 km de extensión aproximada y con al menos 1.700 MVA de capacidad de transmisión, entre otras obras.

En este caso, tras ingresar en mayo de 2024, el plazo de evaluación en el SEA fue de 160 de 180 máximos legales. En días corridos, 510 días, siendo cerca del 35% del plazo promedio de Estudio de Impacto Ambiental en este año.

Cabe recordar que, contra la resolución firmada por la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a los artículos 20 y 29 de la Ley Nº19.300, ante el Comité de Ministros. El plazo para interponer este recurso es de 30 contados desde la notificación.