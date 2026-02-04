China Tianqi Lithium anuncia recorte en su participación en SQM. Tras el portazo de la Corte Suprema a su oposición al acuerdo Codelco-SQM, la gigante china Tianqi Lithium Corp. informó que planea recortar su participación en SQM, y abrió la puerta a una salida completa, después de años de frustraciones por los límites a su influencia en las decisiones estratégicas del gigante chileno del litio, donde es dueña del 22%.

Joyerías chilenas en medio del rally del oro y la plata. Hoy más que nunca las joyas son consideradas un producto de valor. Y uno muy significativo, luego de una fiebre en los precios internacionales que no se veía desde hace décadas por la agitación geopolítica internacional. Y, en Chile, ganan terreno clientes con foco en inversión, mientras baja la frecuencia de los más sensibles a precios.

Los vaivenes del dólar. Mientras los traders reaccionan a datos del mercado laboral que estuvieron por debajo de lo esperado en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 858,41 lo que implica una caída de $ 1,67 respecto al cierre del martes. Los futuros del cobre bajaban alrededor de 0,9% y los metales preciosos se fortalecían nuevamente.