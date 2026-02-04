Lo que debes saber a esta hora de la tarde
China Tianqi Lithium anuncia recorte en su participación en SQM. Tras el portazo de la Corte Suprema a su oposición al acuerdo Codelco-SQM, la gigante china Tianqi Lithium Corp. informó que planea recortar su participación en SQM, y abrió la puerta a una salida completa, después de años de frustraciones por los límites a su influencia en las decisiones estratégicas del gigante chileno del litio, donde es dueña del 22%.
Joyerías chilenas en medio del rally del oro y la plata. Hoy más que nunca las joyas son consideradas un producto de valor. Y uno muy significativo, luego de una fiebre en los precios internacionales que no se veía desde hace décadas por la agitación geopolítica internacional. Y, en Chile, ganan terreno clientes con foco en inversión, mientras baja la frecuencia de los más sensibles a precios.
Los vaivenes del dólar. Mientras los traders reaccionan a datos del mercado laboral que estuvieron por debajo de lo esperado en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 858,41 lo que implica una caída de $ 1,67 respecto al cierre del martes. Los futuros del cobre bajaban alrededor de 0,9% y los metales preciosos se fortalecían nuevamente.
- Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos
- Los bolivianos se llevan la peor parte: hay más pobreza entre migrantes que chilenos en el país y reciben menos ayudas monetarias
- La paradoja eléctrica del norte, las cuentas de la luz suben, pese a los descuentos y a que regiones lideran en generación
- Grupo Santander anota ganancias por US$ 16.658 millones al cierre de 2025
- Boom de los metales dispara hasta cuatro veces el valor de las medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno
- Ministra Lobos insiste en poder despachar la ley de sala cuna en la primera semana de marzo: "La ciudadanía no entiende que no nos pongamos de acuerdo"
