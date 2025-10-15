Cuentas de la luz bajarían en enero del próximo año. Si bien expertos han señalado que se trató de un error por haber aplicado de forma incorrecta el IPC, el Gobierno apunta a un ajuste en la metodología que involucró finalmente la disminución del orden de 2% promedio nacional. La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el Informe Técnico Preliminar, según el cual la entidad técnica corrigió la metodología utilizada para aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Consejo Fiscal Autónomo sobre superar el límite prudente de la deuda pública. En una presentación realizada por la presidenta del CFA, Paula Benavides, ante la comisión especial mixta de Presupuestos, el organismo advirtió que el crecimiento del gasto público el próximo año sería más alto que el 1,7% que prevé el Gobierno, ya que -según sus cálculos- la expansión real del erario sería de 2,5% al comparar con la ejecución proyectada para este año.

¿Con qué nos sorprende el dólar? En línea con las presiones generalizadas sobre la divisa, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 960,02 lo que implica una caída de $ 1,12 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre transado en Londres avanzaba 0,4%.