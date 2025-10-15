Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Fuerte polémica por cuentas de la luz + La alerta por gasto público del CFA + El dólar baja
Cuentas de la luz bajarían en enero del próximo año. Si bien expertos han señalado que se trató de un error por haber aplicado de forma incorrecta el IPC, el Gobierno apunta a un ajuste en la metodología que involucró finalmente la disminución del orden de 2% promedio nacional. La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó el Informe Técnico Preliminar, según el cual la entidad técnica corrigió la metodología utilizada para aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Consejo Fiscal Autónomo sobre superar el límite prudente de la deuda pública. En una presentación realizada por la presidenta del CFA, Paula Benavides, ante la comisión especial mixta de Presupuestos, el organismo advirtió que el crecimiento del gasto público el próximo año sería más alto que el 1,7% que prevé el Gobierno, ya que -según sus cálculos- la expansión real del erario sería de 2,5% al comparar con la ejecución proyectada para este año.
¿Con qué nos sorprende el dólar? En línea con las presiones generalizadas sobre la divisa, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 960,02 lo que implica una caída de $ 1,12 respecto al cierre del martes. Mientras que el cobre transado en Londres avanzaba 0,4%.
- Tan lejos del 3%: los tres factores detrás de la “pegajosa” última milla de inflación en Chile
- “Chile es un socio confiable”: Presidente Boric busca atraer inversión italiana y empresarios europeos destacan atractivo del país
- El mensaje de Dorothy Pérez a sus pares de América Latina: “La Inteligencia Artificial nos ayuda, pero no reemplaza nuestro trabajo”
- EEUU propone a China extender la tregua arancelaria a cambio de un acuerdo por tierras raras
- Cuentas de la luz: UDI anuncia acusación constitucional contra Pardow y transversalmente piden su salida
- Pardow asegura que baja en cuentas de la luz sería del 2% y CNE dice que desde 2017 se aplicaba un "criterio inconsistente"
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
