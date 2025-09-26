Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Crisis financiera en viviendas sociales. En correos enviados a empresas del sector, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo admitió que no cuenta con los recursos para concretar los pagos a quienes desarrollan las viviendas sociales. La industria calcula las deudas en más de US$ 1.000 millones, mientras el Minvu indicó que abrió una mesa de trabajo con la Dipres para buscar soluciones.
Minuta de la última RPM. En su Reunión de Política Monetaria (RPM) de septiembre, el Consejo del Banco Central acordó mantener su tasa de interés rectora en 4,75%, por unanimidad de sus miembros. De hecho, según reveló la minuta de la cita -publicada este viernes-, hubo acuerdo en que la “única opción plausible” era una mantención.
El dólar se estabiliza. Tras datos de inflación en Estados Unidos que estuvieron dentro de los pronósticos, el dólar cotiza a esta hora estable en niveles de $960,5. Los futuros del cobre en el mercado Comex también negociaban estables en US$ 4,75 por libra.
- Se acelera la carrera por dominar el mercado de las tiendas de conveniencia
- Pedro Sigüenza, CEO de Sacyr: “La evasión en el pago de peajes afecta a la rentabilidad y la sostenibilidad de los proyectos con unas cifras que son preocupantes”
- ¿Qué falta para completar la implementación de Basilea III tras cinco años de su inicio?
- ByteDance recibirá 50% de las ganancias de la escisión estadounidense de TikTok por US$ 14 mil millones
- CMF rebaja multas a gestora LarrainVial Activos y a su exalto mando tras recurso de reposición
- Codelco ratifica a Claudio Sougarret como gerente general de El Teniente y a Patricio Viveros en División Salvador
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
