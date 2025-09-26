Crisis financiera en viviendas sociales. En correos enviados a empresas del sector, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo admitió que no cuenta con los recursos para concretar los pagos a quienes desarrollan las viviendas sociales. La industria calcula las deudas en más de US$ 1.000 millones, mientras el Minvu indicó que abrió una mesa de trabajo con la Dipres para buscar soluciones.

Minuta de la última RPM. En su Reunión de Política Monetaria (RPM) de septiembre, el Consejo del Banco Central acordó mantener su tasa de interés rectora en 4,75%, por unanimidad de sus miembros. De hecho, según reveló la minuta de la cita -publicada este viernes-, hubo acuerdo en que la “única opción plausible” era una mantención.

El dólar se estabiliza. Tras datos de inflación en Estados Unidos que estuvieron dentro de los pronósticos, el dólar cotiza a esta hora estable en niveles de $960,5. Los futuros del cobre en el mercado Comex también negociaban estables en US$ 4,75 por libra.