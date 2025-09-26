El Banco Central consideró mantener la tasa en septiembre como la única opción "plausible" ante mayores riesgos inflacionarios
Según la minuta de la cita, el Consejo esbozó que era necesario acumular más antecedentes antes de revisar el rango de la Tasa de Política Monetaria (TPM) neutral.
Noticias destacadas
En su Reunión de Política Monetaria (RPM) de septiembre, el Consejo del Banco Central acordó mantener su tasa de interés rectora en 4,75%, por unanimidad de sus miembros.
De hecho, según reveló la minuta de la cita -publicada este viernes-, hubo acuerdo en que la “única opción plausible” era una mantención.
“Todos los consejeros concordaron en que lo prudente era pausar el proceso de reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) hacia su rango de valores neutrales y monitorear de cerca la evolución de la inflación subyacente y sus fundamentos”, se lee en el documento.
Por su parte, la minuta también revela que los miembros del Consejo del instituto emisor “coincidieron en que el hecho de que la TPM estuviera más cerca de su rango de valores neutrales hacía más necesario un análisis pausado de sus movimientos”.
“Concordaron también que era necesario acumular más antecedentes antes de revisar el rango de valores para la TPM neutral, el que seguía estimándose entre 3,5% y 4,5%”, continúa la minuta.
Eso sí, se reveló que “varios consejeros señalaron que, a su juicio, era más probable que la TPM neutral se ubicará en la mitad superior de dicho rango”.
Más detalles de la decisión
De acuerdo con el documento publicado este viernes, todos los consejeros coincidieron en que los antecedentes disponibles llevaban a concluir que la estrategia de política monetaria no debía tener cambios significativos respecto de lo delineado previamente.
Esto implicaba que la TPM debía seguir convergiendo hacia su rango de valores neutrales, dice el ente autónomo.
“No obstante, varios consejeros añadieron que los riesgos para la inflación habían aumentado. Si bien el escenario central de proyecciones continuaba anticipando una convergencia de la inflación durante 2026, existían riesgos que no debían ser ignorados ni minimizados, sobre todo en un contexto donde la inflación había sido mayor a la meta por un tiempo prolongado”, revela la minuta.
Hubo acuerdo entre los consejeros que el escenario externo seguía representando un riesgo importante en diferentes dimensiones y era necesario mantener “una economía sana y balanceada para enfrentarlo de manera adecuada”.
De este modo, el escenario local era “donde afloraban los principales elementos a observar”.
Para el Banco Central, por un lado, no era descartable un consumo más dinámico, donde los factores detrás del mayor gasto de los hogares en el segundo trimestre pudieran ser algo más persistentes. Por otro lado, las presiones de costo eran elevadas y había que mirar con atención su traspaso a precios.
“Se sumaba que en los últimos años la inflación había sido afectada por un conjunto inédito de shocks en la misma dirección, por lo que la política monetaria debía considerar los riesgos de una persistencia mayor. En todo caso, estos no se observaban, toda vez que las expectativas de inflación seguían alineadas con la meta de 3% a dos años plazo”, sumó el Consejo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Corte Suprema rechaza recurso de FNE que buscaba regular precios a 15 servicios de empresas sanitarias
El ente persecutor presentó esta acción ante el máximo tribunal luego de que el TDLC le negara la posibilidad de fijar tarifas en ìtemes como limpieza de fosas, la remisión de cuentas de consumo en papel o la venta de agua potable a camiones aljibes.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete