Absuelven a principales imputados en caso SQM + Enami sufre emergencia + Dólar a la baja
Tribunal absuelve a Contesse, Longueira y ME-O en el emblemático caso SQM. El tribunal puso fin así a la incertidumbre en este histórico procedimiento -que sería el juicio oral más largo del sistema procesal penal-, absolviendo a los imputados, entre otras razones, por la vulneración de sus derechos a ser juzgados dentro de un plazo razonable.
Enami reporta que planta El Salado está operando a 80% de su capacidad tras incidente. La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó esta mañana que un reciente incidente operacional ocurrido en la planta de Atacama El Salado está afectando sus operaciones. "El incidente se produjo en el interior de la planta de Enami sin afectación a terrenos colindantes, y la emergencia ha sido resuelta con recursos propios de la compañía", declaró la estatal.
Las sorpresas del dólar. En medio de la larga espera para que finalmente se publiquen los precios al consumidor en EEUU, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 949,5 lo que implica una caída de $ 4,3 respecto al cierre del martes. El cobre subía 0,7% a US$ 4,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Presupuesto: informe advierte la posibilidad de que el gasto fiscal crezca mucho más de lo esperado por el Gobierno este año
- ¿Respuesta al desempleo? El fuerte salto que registró la creación de microempresas en septiembre
- Por qué el debate sobre la burbuja está en todas partes
- Las acciones de Netflix registran su mayor caída desde marzo luego que disputa fiscal en Brasil golpeara sus resultados
- Oposición finalmente logra unirse para presentar una acusación constitucional en contra del exministro Pardow
- Error en cuentas de la luz: Boric afirma que responsabilidades políticas ya fueron asumidas y que exigirá a eléctricas devolver “cada peso cobrado de más”
