Tribunal absuelve a Contesse, Longueira y ME-O en el emblemático caso SQM. El tribunal puso fin así a la incertidumbre en este histórico procedimiento -que sería el juicio oral más largo del sistema procesal penal-, absolviendo a los imputados, entre otras razones, por la vulneración de sus derechos a ser juzgados dentro de un plazo razonable.

Enami reporta que planta El Salado está operando a 80% de su capacidad tras incidente. La Empresa Nacional de Minería (Enami) informó esta mañana que un reciente incidente operacional ocurrido en la planta de Atacama El Salado está afectando sus operaciones. "El incidente se produjo en el interior de la planta de Enami sin afectación a terrenos colindantes, y la emergencia ha sido resuelta con recursos propios de la compañía", declaró la estatal.

Las sorpresas del dólar. En medio de la larga espera para que finalmente se publiquen los precios al consumidor en EEUU, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 949,5 lo que implica una caída de $ 4,3 respecto al cierre del martes. El cobre subía 0,7% a US$ 4,85 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.