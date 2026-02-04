Exprimera dama Marta Larraechea es traslada de urgencia a Santiago por emergencia cardiaca
La información preliminar indica que la esposa del exPresidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle se habría descompensado en la Región de Valparaíso.
Noticias destacadas
Durante la tarde de este miércoles, Marta Larraechea, esposa del exPresidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle, fue trasladada de urgencia al Hospital de San Antonio y, de ahí, en horas de la noche, hasta Santiago por una emergencia cardíaca.
En primera instancia, la exprimera dama habría sufrido una descompensación en la región de Valparaíso, por lo que habría sido llevada a un cesfam local antes de su traslado a un centro médico en la capital.
Larraechea se encontraba de vacaciones con su familia en la comuna de Santo Domingo, donde habría sufrido la picadura de una abeja que le provocó un shock anafiláctico, según información de medios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea
La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.
Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año
Las nuevas autoridades del sector debutarán en un escenario que estará marcado por la reducción de la jornada a 42 horas. Al interior del mundo laboral también se esperan cambios en materia de Ley de Inclusión.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete