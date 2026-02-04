Exprimera dama Marta Larraechea es traslada de urgencia a Santiago por emergencia cardiaca

La información preliminar indica que la esposa del exPresidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle se habría descompensado en la Región de Valparaíso.

Durante la tarde de este miércoles, Marta Larraechea, esposa del exPresidente Eduardo Frei Ruiz -Tagle, fue trasladada de urgencia al Hospital de San Antonio y, de ahí, en horas de la noche, hasta Santiago por una emergencia cardíaca.



En primera instancia, la exprimera dama habría sufrido una descompensación en la región de Valparaíso, por lo que habría sido llevada a un cesfam local antes de su traslado a un centro médico en la capital.

Larraechea se encontraba de vacaciones con su familia en la comuna de Santo Domingo, donde habría sufrido la picadura de una abeja que le provocó un shock anafiláctico, según información de medios.