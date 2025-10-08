Fallece la madre de Harold Mayne-Nicholls y el candidato suspende temporalmente sus actividades públicas

"Hoy partió mi querida madre, María Soledad Sécul Taboada —Lula para todos—, un día después de celebrar sus 87 años", indicó el periodista. "Descansa en paz, mamá".

María Soledad Sécul, madre de Harold Mayne-Nicholls, falleció este miércoles y el candidato presidencial independiente suspendió momentáneamente sus actividades públicas de campaña. "Lula", como se le conocía a la mamá y abuela de 15 nietos, acababa de cumplir 87 años de edad el martes.

"La recordaremos por su espíritu de servicio, su generosidad, su justicia, su amor por la familia y sus postres inigualables. Descansa en paz, mamá", publicó el periodista en su cuenta en X.

Hoy partió mi querida madre, María Soledad Sécul Taboada —Lula para todos—, un día después de celebrar sus 87 años.

La recordaremos por su espíritu de servicio, su generosidad, su justicia, su amor por la familia y sus postres inigualables.

Descansa en paz, mamá. pic.twitter.com/E1cdgl3VuO — HaroldMayne-Nicholls (@MayneNicholls) October 8, 2025

El velatorio y funerales de María Soledad Sécul se realizarán en el Parque del Recuerdo.