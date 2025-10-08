Los nombres que se barajan para el Nobel de Economía 2025

El próximo lunes la Academia Suiza sellará los anuncios de sus galardonados para el año en curso con la entrega del Premio Nobel de Economía. La expectativa crece en la cuenta regresiva y para apaciguar la ansiedad, bueno es el análisis que ofrece Clarivate, presentando a quienes corren con ventaja para quedarse con la medalla.

La firma de research intelligence, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, recopila, organiza y evalúa conocimiento generado en la investigación académica, la innovación tecnológica y la propiedad intelectual para sus clientes. Sobre la base de esa misma metodología publica su lista de Citation Laureates: investigadores que, según sus datos bibliométricos (es decir, el número de veces que otros científicos citan sus trabajos), tienen un impacto comparable al de ganadores previos del Premio Nobel.

Así, han tenido algunos destacados aciertos, como el de Paul Romer y David Card, ganadores de la medalla sueca en la disciplina de economía en los años 2020 y 2021, respectivamente. Acá detallamos cuáles son sus pronósticos para este año.

David Autor, Economista del MIT. Lawrence F. Katz, economista de la Universidad de Harvard.

Estructura salarial, desigualdad de ingresos, avance educativo y cambio tecnológico

La primera alternativa que plantea Clarivate es un doble Premio Nobel de Economía para David Autor, economista del MIT, y Lawrence F. Katz, economista de la Universidad de Harvard, “por un análisis fundamental de la estructura salarial, la desigualdad de ingresos, el avance educativo y el cambio tecnológico”. En dicho campo, Autor “explora el impacto del cambio tecnológico y la globalización en el mercado laboral, la polarización laboral, la demanda de habilidades, los niveles de ingresos y la desigualdad, y los resultados electorales”, según se lee en la reseña de su perfil del MIT. Entre sus publicaciones más influyentes figuran El síndrome de China: efectos de la competencia importadora en el mercado laboral local de Estados Unidos, de coautoría con David Dorn y Gordon H. Hanson; Habilidades, tareas y tecnologías: implicaciones para el empleo y los ingresos, elaborada junto al Nobel de Economía 2024, Daron Acemoglu; y Computando la desigualdad: ¿han cambiado las computadoras el mercado laboral?, que escribió junto a Alan B. Krueger y, justamente, Lawrence F. Katz. En el caso de este último, que ha figurado en varias oportunidades como un posible ganador del Nobel, “su investigación se centra en cuestiones de economía laboral y la economía de los problemas sociales”, y “también ha estudiado el impacto de la pobreza en los barrios de familias de bajos ingresos”, según detallan en Harvard. Además de la señalada publicación, dentro de su trabajo destacan: Cambios en los salarios relativos, 1963-1987: factores de oferta y demanda, de coautoría con Kevin M. Murphy; y La carrera entre la educación y la tecnología, que escribió junto a la Nobel de Economía 2023, Claudia Goldin.En Google Scholar, David Autor tiene 104.347 citas y Lawrence F. Katz, 111.521 citas. Goldin tiene 54.559 y Acemoglu, 274.223.