Presidente Boric aborda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU con director general de la FAO

Durante el encuentro, el mandatario y el director general de la entidad, QU Dongyu, abordaron además el trabajo de la FAO en Chile y reafirmaron el compromiso del país con la seguridad alimentaria global.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Martes 14 de octubre de 2025 a las 08:25 hrs.

