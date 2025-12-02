El dinero será recibido también por los miembros de los colegios escrutadores y se realizarán mediante transferencia a la cuenta bancaria registrada o de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express.

La Tesorería General de la República (TGR) informó que, desde mañana miércoles 3 de diciembre, comenzará el pago a las personas que fueron vocales de mesa y miembros de los colegios escrutadores en las elecciones presidenciales y parlamentarias pasadas del 16 de noviembre.

Según detalló la institución, se realizará los pagos a un total de 165.480 personas, de las cuales 137.121 son vocales de mesa, 4.001 son miembros de colegios escrutadores y 24.358 fueron capacitadas para el proceso.

Cada vocal de mesa recibirá un pago de aproximadamente $26.429, equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF). En total, TGR transferirá más de 4.580 millones de pesos para reconocer el trabajo realizado por estas personas.

El tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, destacó que “hemos priorizado esta gestión para que las personas que colaboraron en el proceso reciban su compensación antes de los 30 días previstos por la ley”.

Por su parte, Miguel Rojas, jefe de la División de Operaciones y Atención Ciudadana, mencionó que esta colaboración entre TGR y el Servicio Electoral (Servel) refleja el compromiso con el proceso democrático y cívico del país. Además, explicó que este pago no constituye renta imponible ni tributable, por lo que no está sujeto a impuestos ni descuentos.

Consulta el estado de pago

Si la persona participó como vocal de mesa o miembro de colegio escrutador, se puede consultar el estado de pago ingresando el RUT en la página tgr.cl/bono-vocal-de-mesa .

Los pagos se realizarán mediante transferencia a la cuenta bancaria registrada o, si prefiere, podrá recibir el pago de forma presencial en las cajas de BancoEstado y BancoEstado Express, presentando cédula de identidad.