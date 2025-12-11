Sonríe el turismo de la mano del fin de año: se intensifican los viajes internos y a un mayor ritmo que en 2024

Fedetur proyectó entre 6.675.000 y 7.150.000 desplazamientos dentro del país en diciembre, equivalente a un alza de 7,7% frente a lo ocurrido el año pasado.

El turismo nacional protagoniza un diciembre más dinámico que el del año pasado. De cara a Navidad y Año Nuevo, la Federación de Turismo de Chile (Fedetur) proyectó que durante este mes se terminar de realizar entre 6.675.000 y 7.150.000 viajes dentro del país, lo que implica un alza de 7,7% frente a los 6,2 millones de desplazamientos registrados en este mismo período de 2024.

“El turismo interno cerrará 2025 con un dinamismo significativo, impulsado por el fuerte movimiento de fin de año y por la recuperación sostenida del hábito de viajar dentro del país. Este comportamiento está generando un efecto directo en las economías locales, fortaleciendo a miles de PYME y consolidando la relevancia del sector como motor territorial”, declaró la presidenta ejecutiva de Fedetur, Mónica Zalaquett.

Las festividades de fin de año serán el motor de gran parte de este movimiento. Para la semana de Navidad, Fedetur estima entre 1,33 millones y 1,76 millones de viajes internos con pernoctación, es decir, de personas que pasarán al menos una noche fuera de su domicilio.

Para la semana de Año Nuevo, los cálculos suben a un rango de entre 1.570.000 a 1.900.000 millones de viajes y solo para el 31 de diciembre se esperan entre 561.712 y 651.485 desplazamientos con estadía, aunque el hecho de que la fecha caiga a mitad de semana limitaría la posibilidad de extender las vacaciones.

La Región Metropolitana se consolida como el principal origen de estos viajes, con entre 760.784 y 923.652 salidas previstas, seguida por Biobío (154.293 a 187.325), Valparaíso (119.118 a 144.620) y La Araucanía (115.083 a 139.720).

A nivel comunal, destacan Las Condes, Temuco, Maipú y Puente Alto, todas con rangos que se sitúan entre los 56 mil y poco más de 71 mil viajes, configurando un mapa donde tanto la capital como centros urbanos regionales empujan la demanda turística.

Del lado de los destinos, la Región de Valparaíso aparece como la gran ganadora de la temporada, con entre 477.013 y 579.133 viajes proyectados, seguida por la propia Región Metropolitana (185.677 a 225.427), O’Higgins (155.036 a 188.226) y La Araucanía (138.226 a 167.818). En la costa, Viña del Mar lidera como comuna receptora, con entre 85.255 y 103.507 visitantes esperados, acompañada por Valparaíso, El Tabo y Algarrobo, que también muestran rangos de alta llegada.

"La masividad de los desplazamientos exigirá a los destinos operar con mayor eficiencia, especialmente en zonas costeras y en regiones de alta demanda. La gestión de flujos, la capacidad de respuesta y la calidad del servicio se han vuelto determinantes para la competitividad regional", advirtió la ejecutiva.



Con este escenario, Fedetur anticipa un cierre de año con más chilenos viajando dentro del país, una temporada marcada por fuertes flujos hacia el litoral central y por la doble condición de la Región Metropolitana como principal emisora y, al mismo tiempo, uno de los polos de atracción turística más relevantes.