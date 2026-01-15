Cancilleres de Chile y Bolivia sostienen reunión enfocada en modernizar acuerdo comercial
Alberto van Klaveren y su par, Fernando Aramayo, analizaron los desafíos comunes existentes en materia de seguridad fronteriza y cooperación migratoria, revisando la implementación de los acuerdos bilaterales suscritos en los años recientes.
En Santiago se reunieron este jueves el canciller, Alberto van Klaveren, y su par boliviano, Fernando Aramayo, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el estado de la relación bilateral.
El encuentro abordó materias económicas y comerciales prioritarias para Chile y Bolivia, como la modernización y profundización del Acuerdo de Complementación Económica, a través de la incorporan los capítulos sobre comercio y género, y MiPymes y Cooperativas, además de ampliar el Programa de Desgravación Arancelaria.
En la reunión, también se suscribió un Memorándum de Entendimiento (MoU) en materia de Turismo, orientado a promover la cooperación bilateral en la difusión y desarrollo de la actividad turística binacional.
En materias de integración fronteriza, se conversó acerca de la modernización del oleoducto Sica Sica, particularmente sobre la importancia de la pronta implementación del proyecto Reversa Ossa II Arica Charaña y la devolución del terreno denominado El Lastre ubicado en la ciudad de Arica.
Durante el encuentro, ambos cancilleres analizaron los desafíos comunes existentes en materia de seguridad fronteriza y cooperación migratoria, revisando la implementación de los acuerdos bilaterales suscritos en los años recientes.
En esa línea, se destacó la aprobación en el Congreso Chileno del Acuerdo de Homologación de Licencias de Conducir y el Acuerdo sobre Exención de Visas Diplomáticas para diplomáticos chilenos y bolivianos.
