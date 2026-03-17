Gobierno activa agenda internacional: Pérez Mackenna viaja a la Celac en Colombia y subsecretaria Estévez a conferencia de la OMC en Camerún
El canciller debutará ante sus pares en Bogotá, mientras que la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales participará en África en encuentro sobre comercio mundial.
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El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, viajará este fin de semana a Bogotá, Colombia para participar en la X Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que reunirá a mandatarios y ministros de Relaciones Exteriores de los 33 países que integran el bloque regional.
El encuentro será encabezado por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien entregará la presidencia pro tempore a su par de Uruguay, Yamandú Orsi.
En esta versión, la cumbre tiene como lema “fortalecer la integración regional y el multilateralismo”, en momentos de tensiones internacionales por las acciones llevadas adelante por Estados Unidos en la región, la disputa comercial con China, y los conflictos bélicos que han implicado una escalada en los precios del petróleo.
Pérez Mackenna debutará como canciller ante sus pares en este evento donde espera explicar la política exterior del Gobierno y los matices con la desarrollada por el exPresidente Gabriel Boric, aunque previo a asumir el cargo acompañó al entonces Presidente electo, José Antonio Kast, a la cumbre organizada por Donald Trump en Miami denominada “Escudo de las Américas”.
Subrei a Camerún
Mientras que la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, también alista una gira internacional.
La ingeniera viajará la próxima semana a Camerún para asistir a la XIV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual tendrá lugar en la capital del país, Yaundé, del 26 al 29 de marzo.
Estévez estará acompañada por el jefe del Departamento de la OMC del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pablo Romero, en un evento que reunirá a los ministros de Comercio de todo el mundo para discutir los desafíos y las oportunidades que enfrenta el sistema de comercio multilateral y tomar medidas sobre el futuro de la OMC. La conferencia será presidida por el ministro de Comercio de Camerún, Luc Magloire.
El encuentro se enfocará en las reformas urgentes que debe realizar la organización, y en mecanismos para enfrentar los problemas en áreas como la agricultura, las subvenciones a la pesca y el comercio electrónico.
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