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Gobierno activa agenda internacional: Pérez Mackenna viaja a la Celac en Colombia y subsecretaria Estévez a conferencia de la OMC en Camerún

El canciller debutará ante sus pares en Bogotá, mientras que la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales participará en África en encuentro sobre comercio mundial.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 09:30 hrs.

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<p>Gobierno activa agenda internacional: Pérez Mackenna viaja a la Celac en Colombia y subsecretaria Estévez a conferencia de la OMC en Camerún</p>

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