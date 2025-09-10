El balance de Sofofa tras viaje que los llevó a reunirse con principales asesores de Trump en la Casa Blanca

Una delegación liderada por la presidenta del gremio, Rosario Navarro, llegó hasta Washington D.C. para reunirse con el círculo más influyente de la administración norteamericana.

Dos días intensos de reuniones tuvo entre este lunes y martes la delegación empresarial chilena, que fue encabezada por la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, y su secretario general, Rodrigo Yáñez, que llegó hasta Washington D.C. para reunirse con el círculo más influyente de la administración del Presidente Donald Trump, con el objetivo de consolidar a Chile como un socio confiable y estratégico para Estados Unidos.

"Vinimos con una delegación empresarial a dar cuenta y posicionarnos como un socio estratégico de Estados Unidos. Sabemos que los minerales críticos son algo que tiene sumamente interesado al Gobierno de Donald Trump, y también la posibilidad de tener relaciones de largo plazo con empresas chilenas. Nos vamos muy conformes con las reuniones de altísimo nivel que sostuvimos y con una agenda de futuro”, dijo Navarro.

El despliegue -según informó el gremio- tuvo como objetivo situar a Chile en la agenda estratégica de Washington, aportando soluciones a desafíos globales como la seguridad energética, la competencia tecnológica y la diversificación de cadenas de suministro en sectores críticos.

En esa línea, plantearon los industriales, Chile cuenta con una posición única, la cual fue una de las principales temáticas de la agenda, ya que el país posee minerales como cobre, litio, renio, molibdeno y tierras raras, esenciales para industrias de alta tecnología, transformación digital, transición energética y defensa.

De acuerdo con estimaciones de Sofofa, Chile podría proveer entre un 20% y un 25% de los minerales críticos definidos como prioritarios por EE.UU., y así generar una oportunidad para profundizar la relación bilateral y reforzar el rol de Chile como actor confiable en un contexto geopolítico altamente competitivo.

El cronograma

Durante el viaje, la delegación liderada por Sofofa tuvo reuniones en la Casa Blanca con autoridades del Consejo de Seguridad Nacional, como David Copley, director de Minerales Críticos y Cadena de Suministro, y Michael Jensen, director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, además de encuentros en el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado y la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR). Asimismo, la agenda contempló reuniones con parlamentarios clave en materia de comercio y política exterior.

Como parte de la estrategia de posicionamiento del gremio, la delegación visitó previamente el proyecto de tierras raras de Aclara Resources en Penco, una iniciativa que apunta a convertir a Chile en el único productor de tierras raras pesadas fuera de China, insumo clave para la industria de defensa estadounidense.

La delegación que viajó estuvo compuesta, además de Navarro y Yáñez, por Diego Torres, director internacional de Sofofa; Arturo Clement, presidente de SalmonChile; Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile; Edgar Pape, CEO de Molymet; Miguel Dunay, Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Molymet; y Ramón Barua, CEO de Aclara.

Tras este viaje, Navarro asistirá a Madrid y luego a Londres, entre el 12 y el 16 de septiembre, con el objetivo de participar en el Chile Day, una instancia en la cual se fortalece la conexión de Chile con los principales mercados y debates económicos a nivel global. Luego de ello, sostendrá reuniones en Ginebra con autoridades de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Con esta agenda, Sofofa reafirma su compromiso de impulsar la inserción internacional de Chile, fortaleciendo la competitividad, atrayendo inversiones y abriendo oportunidades que permitan un crecimiento sostenible y mayor bienestar para el país", cerró el gremio.