Énfasis en colaboración para frenar inmigración ilegal y combate al crimen: las prioridades del nuevo embajador de EEUU que ya está en Chile

Experto en seguridad, Brandon Judd destacó por su carrera de 25 años en fronteras e inmigración ilegal.

A un mes de su confirmación por el Senado norteamericano, el nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aterrizó este lunes en Santiago para asumir sus funciones diplomáticas en el país.

Esta no es la primera vez que el exlider del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, su sigla en inglés) pisa suelo chileno: entre 1992 y 1994 fue misionero de la iglesia mormona en Valparaíso. Esta vez, tras la nominación por el Presidente Donald Trump a finales del año pasado, llega con la misión de fortalecer las relaciones diplomáticas de 200 años entre ambos países.

“Entre sus prioridades se incluyen promover la seguridad, fortaleza y prosperidad, con énfasis en la colaboración para frenar la inmigración ilegal, combatir las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad fronteriza e impulsar el comercio y la inversión”, indicó la propia embajada en un comunicado difundido este lunes.

Proveniente de Arizona y experto en seguridad, antes de ser nominado Judd se destacó por su carrera de 25 años en fronteras e inmigración ilegal, que lo llevó a ser presidente del NBPC, grupo sindical que representa a más de 16 mil agentes de campo y personal de apoyo en la frontera.

Durante su trayectoria fue destinado en sectores de los estados de Maine y Montana de la frontera norte estadounidense.

Además, asesoró a distintos gobiernos y legisladores en el desarrollo de políticas sobre seguridad pública, además de abogar por los funcionarios de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo a información de la embajada, ha comparecido en calidad de experto ante el Congreso de EEUU en 19 ocasiones y es consultado con frecuencia de manera privada por legisladores del Capitolio.

Su cercanía a Trump no es nueva y ya para las elecciones de 2016 había declarado su apoyo cuando éste postulaba a la Casa Blanca por primera vez. Ya electo Trump, Judd apoyó las medidas propuestas acerca de migración y control fronterizo.

Al nominarlo como embajador para Chile, el mandatario escribió en su red social Truth Social “he conocido personalmente a Brandon y he trabajado con él durante los últimos nueve años. Brandon me ayudó a desarrollar y aplicar las políticas de seguridad fronteriza más eficaces de la historia de nuestro país”.