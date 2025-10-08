Senado estadounidense ratifica a Brandon Judd como el nuevo embajador de Trump en Chile

Judd fue nominado por el mandatario en diciembre del año pasado y fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, cargo en el que se desempeñó desde 2013 hasta mayo de 2024.

Este martes, el Senado de Estados Unidos aprobó al nominado del Presidente Donald Trump, Brandon Judd, como el próximo embajador para Chile.

De acuerdo a información de EFE, la ratificación del próximo diplomático en el país se dio tras una votación en bloque favorable en 51 a 47 votos en los que se dio aprobación a 107 nominados para cargados de embajadores, fiscales federales y altos funcionarios de agencias gubernamentales.

De esta forma, Judd queda listo para asumir la embajada de EEUU en Chile.

Cabe recordar que el diplomático fue nominado por Trump en diciembre del año pasado y fue presidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC, sigla en inglés), cargo en el que se desempeñó desde 2013 hasta mayo de 2024.

En mayo fue aprobado por el comité de Relaciones Exteriores del Senado para su arribo en el país, mientras que en abril se presentó ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado y dio su mirada acerca de la influencia de China en Chile, reconociendo que era una de sus preocupaciones el rol del gigante asiático en Sudamérica.

Incluso, el candidato reconoció que dentro de su agenda estará demostrar que “Estados Unidos tiene mucho más que ofrecer que China”.

Además, cuenta con una carrera de 25 años en seguridad fronteriza e inmigración ilegal. Mientras que como líder del sindicato representó a 16 mil agentes de campo y personal de apoyo de la Patrulla Fronteriza, durante su trayectoria ha estado destinado en los sectores de los estados de Maine y Montana de la frontera norte estadounidense.

Su cercanía a Trump no es nueva y ya para las elecciones de 2016 había declarado su apoyo cuando se candidateaba a la Casa Blanca por primera vez. Una vez electo Trump, Judd apoyó las medidas propuestas acerca de migración y control fronterizo.