Claves del Congreso: ¿Vuelve el feriado bancario en gloria y majestad?

Se vota este lunes la iniciativa que podría ser enviada a ley si es que se aprueba en la Sala de la Cámara.

Previo a la segunda vuelta presidencial y concluida la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, el Congreso se aboca a avanzar en distintos proyectos a los que el Gobierno le ha dado prioridad, a través de la urgencia, y otros que la comisión ad hoc se ha propuesto hacer avanzar, pese a que el Ejecutivo no parece tener interés en ellos. Un caso es el del royalty portuario que ya está en tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado comunista Boris Becerra. No obstante, otro al que La Moneda sí le ha dado relevancia es el del feriado bancario, que regresaría en gloria y majestad.

Este último, está en tabla para ser votado en primer lugar este lunes 1 de diciembre en la Sala de la Cámara. Durante la semana, también se votarían proyectos tales Modifica diversos cuerpos legales para eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en determinados casos y el que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados, entre otros.

Senado: subsidio unificado al empleo

Además,y pese a no tener urgencia continúa con el estudio del proyecto que modifica la Constitución paray, en este contexto, escuchará a la alcaldesa de Valparaíso Camila Nieto Hernández y a la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro. Ymodifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces.

En el Senado, en tanto, esta semana la Comisión de Trabajo –este lunes- continúa con el estudio que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo.

El martes 02 y miércoles 03, la Comisión de Salud continúa con el estudio el proyecto que fortalece Fonasa; y el martes 02 la Comisión de Vivienda termina la votación de las indicaciones formuladas al proyecto que agiliza la obtención de permisos de urbanización y edificación.

El miércoles 03, la Comisión de Agricultura continúa el estudio de las indicaciones al proyecto que establece una ley marco de suelos. Mientras que la Comisión de Minería sigue con el estudio del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos.