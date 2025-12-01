Claves del Congreso: ¿Vuelve el feriado bancario en gloria y majestad?
Se vota este lunes la iniciativa que podría ser enviada a ley si es que se aprueba en la Sala de la Cámara.
Noticias destacadas
Previo a la segunda vuelta presidencial y concluida la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, el Congreso se aboca a avanzar en distintos proyectos a los que el Gobierno le ha dado prioridad, a través de la urgencia, y otros que la comisión ad hoc se ha propuesto hacer avanzar, pese a que el Ejecutivo no parece tener interés en ellos. Un caso es el del royalty portuario que ya está en tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el diputado comunista Boris Becerra. No obstante, otro al que La Moneda sí le ha dado relevancia es el del feriado bancario, que regresaría en gloria y majestad.
Este último, está en tabla para ser votado en primer lugar este lunes 1 de diciembre en la Sala de la Cámara. Durante la semana, también se votarían proyectos tales Modifica diversos cuerpos legales para eliminar la unidad de fomento como sistema de reajustabilidad en determinados casos y el que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde y sus derivados, entre otros.
Senado: subsidio unificado al empleo
En el Senado, en tanto, esta semana la Comisión de Trabajo –este lunes- continúa con el estudio que crea un nuevo sistema de subsidio unificado al empleo.
El martes 02 y miércoles 03, la Comisión de Salud continúa con el estudio el proyecto que fortalece Fonasa; y el martes 02 la Comisión de Vivienda termina la votación de las indicaciones formuladas al proyecto que agiliza la obtención de permisos de urbanización y edificación.
El miércoles 03, la Comisión de Agricultura continúa el estudio de las indicaciones al proyecto que establece una ley marco de suelos. Mientras que la Comisión de Minería sigue con el estudio del proyecto que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nueva arremetida de Punta Puertecillo tras millonaria multa: “Descomunal y no se sostiene bajo ningún criterio de justicia”
Inmobiliaria dijo que la sanción debió ser de $ 13 millones, pero se llegó “a la estrafalaria suma de $ 39.600 millones: 3.000 veces más”. Corte determinó “estudiar con más detenimiento el asunto”.
Startuplab de Patagonia abrirá sus puertas el primer trimestre de 2026 para acelerar empresas de base científico tecnológica
Hace un mes, la Corfo asignó al Patagonia Biotech Hub uno de los dos centros regionales de la política Startup Labs. Su primera convocatoria abrirá espacio para 10 startups.
Banmédica oficialmente tiene nuevo dueño: sociedad ligada a la brasileña Patria se quedará con el control del conglomerado de salud
La firma se hará con la empresa de la mano de Linzor Capital Partners, antiguos dueños de Cruz Blanca. Ahora debe esperar las aprobaciones de autoridades financieras y de libre competencia.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete