Diputado Jaime Sáez (FA): “El Presidente Boric tiene el liderazgo más importante de la izquierda en Chile y tendrá que tener la sabiduría para saber cómo ejercerlo”

El legislador desdramatiza las disputas al interior de la coalición oficialista, asegurando que, “al final del día, tenemos que juntarnos, porque nos necesitamos; eso quedó evidenciado durante este Gobierno”.

El legislador frenteamplista, Jaime Sáez, asegura que la disputa que estalló en el oficialismo, a raíz de las críticas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) al Socialismo Democrático (SD), especialmente la Partido Socialista (PS), tiene que ver más con “titulares” y le baja el perfil a la situación, pues “el trabajo continúa” e intenta aclarar sus propios dichos.

En esta conversación con Diario Financiero, además plantea que los hechos han demostrado que ambas almas del oficialismo se necesitan.

- ¿La situación en la alianza de Gobierno es tan mala como se ve? Se lo pregunto por estas reuniones del Socialismo Democrático con otros partidos, pero a la que no invitaron al Frente Amplio (FA) ni al Partido Comunista (PC).

- No. Yo creo que es más de titulares, de declaraciones un poco grandilocuentes de algunos dirigentes, pero el trabajo continúa. De hecho, ha habido un encuentro de alcaldes y alcaldesas que ha sido muy importante, sin ningún tipo de exclusión. Y es natural que los partidos del Socialismo Democrático se junten entre ellos para visualizar algún tipo de reflexión que es tan importante en este periodo. Lo que está muy claro a esta altura, espero nadie se pierda en eso, es que para poder ofrecerle al país un proyecto serio, que dé gobernabilidad y que sea sostenible en el tiempo, nos necesitamos. El Socialismo Democrático por sí solo no lo va a lograr y el PC con nosotros tampoco. Entonces, creo que estas tensiones son propias del momento, la coyuntura, pero al final, sí o sí tenemos que encontrarnos.

- Sin embargo, usted mismo ha tenido unas declaraciones harto fuertes respecto de sus aliados. Ha dicho que son un grupo de partidos que va en declive, por ejemplo…

- Lo que hice fue una constatación, en términos de que es importante que se junten, que se articulen. El Frente Amplio era un conjunto de partidos pequeños y hoy día nuestra fuerza radica precisamente en habernos unificado; no obstante, diferencias que podamos tener, son más importantes aquellas cuestiones en las que sí tenemos congruencia. Y partidos que han venido experimentando un retroceso electoral que es evidente, que está ahí en todos los registros, por lo menos en la última década y media ha sido así, se necesitan. Entonces, cuando me refiero al declive tiene que ver con eso, que en términos individuales la cuestión se complica y si se juntan sus fuerzas, evidentemente se transforman en una potencia mayor.

- Se lo preguntaba, diputado, porque a esas fuerzas que dice que van en declive son a las que llamó el Gobierno, cuando necesitó ayuda

- Precisamente ahí radica la necesidad de que, más allá de las diferencias que tengamos en torno a ciertos temas, al final del día tenemos que juntarnos, porque nos necesitamos, eso quedó evidenciado durante este Gobierno. Y, de hecho, de no haber tenido una unidad que, desde mi perspectiva es bastante robusta, no habríamos aprobado, por ejemplo, la reforma de pensiones ni prácticamente nada. Entonces, haber sostenido al Gobierno durante todo este periodo, habla de que hay un potencial de unidad, pero también hay intereses diferentes y eso es legítimo. E insisto en el punto, al final del día tenemos que encontrarnos, porque de lo contrario, es poco probable que podamos ofrecer una alternativa de gobierno seria y creíble para para el país.

- En el oficialismo hay quienes dicen que el quiebre entre el SD y el FA-PC es insalvable.

- Esa es una exageración que no se sustenta en la realidad. Nuestros alcaldes y alcaldesas trabajan en conjunto y ahí hay una de varias muestras que ratifica ese quiebre en ningún caso es insalvable. Me parece que más que un quiebre es un punto de inflexión en que cada partido tiene que determinar cuál es su carácter en torno a ser oposición, pero cosa distinta es luego sentarse a conversar sobre la posibilidad de volver a ser gobierno, que es una conversación diferente. Y ahí, a pesar de las diferencias, hay un montón de cuestiones que sí nos unen y sobre eso hay que construir.

- ¿Se proyecta volver a La Moneda como sector en los subsiguientes cuatro años?

- Si trabajamos de manera seria, honesta, y con esa perspectiva, absolutamente. Creo que la experiencia de las últimas dos décadas, en Chile, demuestra que la oposición gana la siguiente elección. No digo que esa sea una ciencia exacta, las cosas pueden cambiar, pero es una carrera completamente abierta. Aunque todavía ni siquiera parte el próximo gobierno, sí me parece muy claro que ese tiene que ser nuestro horizonte, tenemos que apuntar a volver a ser gobierno.

- Como Frente Amplio, ¿qué aprendieron algo respecto de gobernar?

- Al principio del Gobierno teníamos un déficit importante en cuanto a cuadros técnicos y creo que esa es una brecha que tal vez no se ha cerrado por completo, pero sí se ha ido achicando de manera considerable y va a marcar un gran hito de cara a una eventual siguiente posibilidad. La aproximación a cómo se ejerce el poder, me parece también otro aprendizaje sobre el cual hay que reflexionar mucho más todavía. Aún es prematuro, pero sin duda marca un aprendizaje. Nosotros nunca habíamos tenido poder real; lo tuvimos para bien y para mal y eso amerita una reflexión más profunda.

- ¿Cuál es su reflexión respecto de eso?

- Fuimos bastante ingenuos, sobre todo al principio, y hubo de parte nuestra un afán permanente de estar rindiendo un test sobre todo; por ejemplo, estar como mostrando credenciales ante los medios de comunicación, evidentemente conservadores que hay en Chile, y creo que para un siguiente momento eso tiene que estar más sopesado: No necesariamente uno tiene que estar permanentemente rindiéndole cuentas a los medios o a otras fuerzas políticas. Al país, sí, sin duda, a la ciudadanía.

- Pero ¿no mostraron también un aire de superioridad moral respecto no sólo de la oposición en su minuto, sino también de sus propios aliados?

- Esa es una cuestión que se ha instalado comunicacionalmente, por los medios, analistas, por otros actores. A quién le quepa el poncho que se lo ponga, puede que haya gente del Frente Amplio que haya actuado con esa superioridad moral, al menos no es mi caso; pero no viene al caso profundizar en aquello.

Al próximo gobierno: “Espero que no lo estropeen, porque ha sido un gran esfuerzo poner a Chile de pie, nuevamente, después de la pandemia”

- Sumando y restando, ¿cómo evalúa estos cuatro años?

- Creo que sobrevivimos para contarlo, el Frente Amplio llega dividido en tres fuerzas legalmente constituidas y algunas otras que eran más bien movimientistas, eso ha confluido, finalmente, en un solo gran partido político que hoy día tiene el desafío de diseñar su alma. El Frente Amplio es un partido que se ha unificado legalmente, en lo administrativo, pero tenemos un desafío importante de dotar de identidad a este partido, porque es la suma de muchas identidades, creo que la síntesis es muy relevante. Y eso es lo que vamos a enfrentar durante este primer semestre en nuestro primer Congreso y creo que en términos políticos, para el Frente Amplio, ese es un gran logro. Hay otras cuestiones en materia de política pública…

- ¿Cómo cuáles?

- Haber logrado la reforma de pensiones; haber plasmado en ley el Sistema Nacional de Cuidados; son cuestiones muy significativas para nosotros, forman parte de nuestro ethos. Y hay otras donde hemos experimentado un montón de dificultades propias de del periodo que nos tocó vivir, también. Kast habla de que el suyo va a ser un gobierno de emergencia... ¡El nuestro fue un Gobierno de emergencia! A la salida de la pandemia, que provocó el mayor desajuste fiscal de los últimos 40 años; desde la crisis de los ‘80 que no se vivía un desajuste de esa naturaleza, ni siquiera con el afán de culpar al anterior gobierno, porque este fenómeno ocurrió en todo el mundo, pero afectó terriblemente a nuestro país, con inflación de más del 15% y normalizar la situación, saliendo también del estallido social, creo que constituye un gran logro.

- ¿El Presidente Boric debería intervenir en las diferencias entre sus aliados?

- El presidente Gabriel Boric tiene el liderazgo más importante de la izquierda en Chile y él tendrá que tener la sabiduría para saber cómo ejercerlo. Ha hecho un trabajo permanente durante su gestión como Presidente para sostener la unidad de la coalición, para el bien de su Gobierno y del país; creo que él va a seguir trabajando para sostener esa misma unidad de cara al futuro, sí es un rol más o menos activo, más o menos presente, es algo que tendrá que determinar él.

- ¿Cuál es su expectativa respecto del próximo Gobierno? Desde una mirada opositora, como es evidente.

- Trato de confiar en que sea un Gobierno democrático, que no tenga una deriva autoritaria como la tuvo Brasil, como la está teniendo Estados Unidos. No me gustaría ver un país con militares, con fusiles, vigilando en las calles; con restricción de libertades individuales. Eso es lo relevante. Por otro lado, que no destrocen la economía. Hay un informe de LarrainVial, que salió en estos últimos días, que señala con absoluta claridad y de forma muy contraintuitiva, para muchos analistas del sector, que Chile no se está cayendo a pedazos; que no hay una crisis fiscal y, muy por el contrario, las perspectivas económicas son bastante interesantes, sobre todo en cuanto a una agilización de la demanda interna y catalizar grandes inversiones. Entonces, espero que no lo estropeen, porque ha sido un gran esfuerzo poner a Chile de pie, nuevamente, después de la pandemia.