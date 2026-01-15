Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Diputado Raúl Leiva (PS) por críticas del PC y el FA: “El Partido Socialista no va a seguir aguantando ese tipo de ninguneos y agravios”

El parlamentario oficialista advirtió, además, que su partido hará una oposición “firme pero dialogante”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 15 de enero de 2026 a las 16:41 hrs.

Cámara de Diputados Partido Socialista Partido Comunista Frente Amplio policías Claudia Rivas
<p>Diputado Raúl Leiva (PS) por críticas del PC y el FA: “El Partido Socialista no va a seguir aguantando ese tipo de ninguneos y agravios”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

"Hay una realidad, tenemos pocos recursos": Kast empieza a sincerar señales de austeridad de cara a su llegada a La Moneda
2
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
3
Mercados

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
4
Empresas

Inmobiliaria de Felipe Ibáñez se asocia con Territoria para desarrollar proyecto en emblemática esquina de Las Condes
5
Mercados

Saieh vuelve a vender acciones de SMU en la bolsa: recaudó más de US$ 3 millones
6
Empresas

¿Quién es la gigante china que hacía los túneles de la Línea 7 y cuyo contrato fue terminado por Metro?
7
Regiones

Pasmar, de Jack Mosa, retoma construcción de emblemática Torre Costanera en Puerto Montt y sella acuerdo con Hilton para operar hotel
8
Empresas

Corte de Rancagua confirma sentencia contra Punta Puertecillo, pero reduce multa de US$ 45 millones a solo $ 18 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete