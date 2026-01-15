Diputado Raúl Leiva (PS) por críticas del PC y el FA: “El Partido Socialista no va a seguir aguantando ese tipo de ninguneos y agravios”

El fallo judicial a favor del excarabinero Claudio Crespo, el martes recién pasado, desató una guerra fratricida en la alianza oficialista, que si bien había mostrado diferencias, incluso fisuras, nada había sido tan violento como lo ocurrido estos días en que el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) acusaron al Socialismo Democrático (SD) y al propio Gobierno por haber aprobado la Ley Nain Retamal, en la que se habría fundado -argumentó el PC- la decisión judicial.

Uno de los que se sintió directamente apuntado es el diputado socialista por el distrito de Melipilla Raúl Leiva, quien desde que está en el Congreso -va por su último período- ha integrado las comisiones de Constitución y Seguridad, entre otras. Justamente, estaba en esta última cuando se aprobó la polémica normativa.

En medio de la vorágine por la que está pasando el oficialismo, Leiva alega que si bien, como socialista y diputado, “respeto la institucionalidad, no comparto el fallo -cuya sentencia definitiva se va a conocer recién el 13 de mayo- y que a pesar de que algunos, sin fundamento real, lo atribuyen a la legislación 21.560, Ley Naín Retamal, eso no corresponde”.

Y agrega que “no hay ninguna presunción en la cual se ampare para justificar la legítima defensa privilegiada; sino que la simple legítima defensa del inciso primero del N° 6 del artículo 10 del Código Penal. Eso hay que dejarlo sentado”.

-¿Las críticas del PC y el FA a raíz del resultado del juicio al excarabinero Claudio Crespo son tan relevantes o sólo la gota que rebalsó el vaso?

-Es una coyuntura compleja. ¿Por qué nos parece compleja una sobrerreacción desleal por parte del Partido Comunista en primer lugar y después del Frente Amplio, respecto del Gobierno y de quienes aprobamos y apoyamos ese proyecto en conjunto con el Ejecutivo? Porque nos parece inconcebible que partidos del oficialismo vengan a constituir una verdadera oposición, estando dentro del Gobierno. Esa deslealtad con el Gobierno del Presidente Boric y sus ministros es algo insostenible y vislumbra la forma en que se pretenda hacer oposición.

-¿Por qué?

-Porque en una coyuntura compleja en donde se revictimiza, yo no comparto el fallo del tribunal, pero se revictimiza la figura de Gustavo Gatica y el acusado -absuelto habiendo recursos pendientes, más encima- hace sorna en sus redes sociales de su eventual triunfo judicial, publicando fotografías con una lápida en donde aparece la imagen del diputado electo… Nos parece insostenible que en vez de cuestionar, objetar o reflexionar respecto de un fallo judicial, se atribuya de inmediato responsabilidad al Gobierno y a los miembros del Parlamento que apoyamos ese proyecto. Eso es de una deslealtad brutal que requería una respuesta enérgica en ese mismo tono. Y eso fue lo que hicimos.

-Acusa al PC y al FA de una “sobrerreacción”, ¿no la habrá también del PS al restarse del Comité Político y del cónclave que, aparentemente, ahora no se realizará?

-En caso alguno es una sobrerreacción. Tampoco una improvisación, es una respuesta a un cuestionamiento inadecuado, a mi juicio, con deshonestidad intelectual y con una deslealtad con el Gobierno y quienes aprobamos el proyecto Naín Retamal; y se olvidan de las circunstancias de aprobación, de lo que ha permitido ese proyecto. No es una sobrerreacción, porque ese nivel de deslealtad no sólo en cuestionar, emplazar, sino que circular, igual que en dictadura, listas negras de quienes aprobamos el proyecto, nos parece del todo inadecuado. Esa no es la forma de hacer política. Esa no es la forma de hacerse responsable de un Gobierno. Por lo cual el Partido Socialista se caracteriza, a algunos les podrá gustar o no, es por su consecuencia, responsabilidad y seriedad al enfrentar la política contingente.

-¿Qué buscan o esperan de sus aliados tras la decisión que ustedes adoptaron?

-Nosotros empezamos una respuesta a una actitud desleal, insisto, por parte del Partido Comunista y del Frente Amplio. Es una respuesta. El Partido Socialista siempre ha sido serio, responsable, no ha iniciado ningún entrevero ni planteado ninguna diferencia, sino que se debe responder, no en la misma proporción, pero de manera seria y responsable a partidos políticos que integran el Gobierno del Presidente Boric, que han sido desleales con él y con aquellos parlamentarios que siempre hemos apoyado, no sin observaciones técnicas y políticas, muchos proyectos que impulsa el Ejecutivo.

-Ha habido críticas también…

-Cuando uno es Gobierno tiene que apoyar al Ejecutivo, obviamente con un análisis crítico, y eso es necesario además, pero no valiéndose de una coyuntura política para denostar y descalificar. Esto, a nuestro juicio, es un retroceso y fue latamente estudiado por nuestra directiva y nuestra bancada. Es un retroceso donde se vuelve a la cancelación, a la descalificación de quien piensa distinto. Y si eso proviene de fuerzas aliadas, el Partido Socialista no va a seguir aguantando ese tipo de ninguneos y de agravios y tiene que responder de una manera adecuada. Y nos parece que esta forma proporcionalmente necesaria.

“Ese tipo de deslealtades no las podemos permitir”

-Le hago la pregunta al revés, ¿qué espera de sus aliados a raíz de la reacción del PS?

-No lo sé. Ellos generan un problema, hacen oposición al Gobierno… Mire, el Gobierno todavía no termina, quedan dos meses de gestión y ellos se desembarcan criticándolo, criticando a sus ministros y a los proyectos impulsados por el Gobierno del Presidente Boric. Y esa deslealtad tan intensa merece una respuesta por parte de ellos. Lo que nosotros hacemos es que como socialistas, nuestros ministros y nuestros parlamentarios, vamos a seguir trabajando de manera leal al Gobierno del Presidente Boric, obviamente poniendo siempre en el centro a las chilenas y chilenos y lo que necesita nuestro país, no tratando de sacar provecho político de una coyuntura. Porque el Partido Socialista tiene un sentido de mayoría.

-¿Qué significa eso en este contexto?

-No le hablamos sólo a las bases socialistas cuando tomamos decisiones; no sólo a nuestros militantes, a quienes nos apoyan; sino que el Partido Socialista siempre piensa en Chile con nuestros principios, nuestras convicciones, pero no respecto de aquello que especialmente a mí me agrada o me parece, sino de tomar decisiones que son complejas. Mire usted lo que pasó con la reforma previsional, el Partido Comunista fue incapaz de apoyar a su propia ministra, que luego fue candidata. Ese tipo de deslealtades no las podemos permitir.

-Lo que está ocurriendo confirma la existencia de dos almas claramente distintas en la alianza oficialista, ¿cómo se va a expresar eso hacia adelante?

-Si eso se expresa en la forma de hacer política y también en la manera en que vamos a hacer oposición.

-O sea, ¿no veremos una alianza unida desde la DC al PC, como aspiran algunos en su sector? ¿Eso es utópico?

-Lo que pasa es que hay dos maneras de hacer oposición: descalificando, cancelando, desacreditando de manera infundada o fiscalizando de manera argumentada y esperando que al país le vaya bien. Esa es la forma que va a tener el Partido Socialista y sus parlamentarios de fiscalizar y de hacer oposición, pero poniendo siempre en el centro a Chile y no sólo a nuestro partido. Si los demás partidos lo entienden de esa manera, en buena hora, pero nosotros; y yo, particularmente, no me voy a perder en apoyar y aprobar aquello que le haga bien a Chile y a sus ciudadanos, no porque sea una idea que provenga de una fuerza política distinta no voy a ser capaz de colocar en ella todo mi esfuerzo por mejorarla, por moderarla muchas veces, pero hacer un tema que le haga bien a Chile. Ese es nuestro objetivo, nuestro desafío, y en base a esos principios, los socialistas y yo, particularmente, tomamos opciones.

Definición del Comité Central

-¿Como Partido Socialista están conversando para generar una alianza con el PPD, el Partido Liberal y los demás partidos de centroizquierda que apoyan en esta situación y generar una oposición como la que plantea?

-Nosotros vamos, como le decía, a tener una oposición firme pero dialogante, esencialmente con líneas rojas en las cuales, sobre todo en derechos sociales, no podemos retroceder, pero siempre dialogando. Y esa ha sido nuestra postura… hoy en día, al ser parte del Gobierno, al conformar una alianza amplia y heterogénea, muchas veces hemos tenido que reforzar ciertos temas, ponderar ciertas acciones, pero al momento de ser oposición esa es la línea que vamos a adoptar.

-¿Esa es una definición oficial?

-Así lo definió incluso el Comité Central de nuestro partido al hacer el análisis de nuestra derrota, que hay que decirlo con todas sus letras fue una derrota compleja. Y también reconocemos y agradecemos el apoyo que nos manifiesta el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Liberal, solidarizando con la problemática que enfrentamos.

-Por eso le preguntaba, si en ese escenario, ¿existe posibilidad de que eso se transforme en una alianza opositora en el Congreso?

-Sí, pero la oposición tiene que ser lo más amplia posible. Ahora bien, si existen distintas formas de oposición, esas pueden coincidir en algún momento y en otros no, pero nuestra línea va a ser de diálogo permanente y de fiscalización fundada y argumentada.

-Más allá de las declaraciones públicas, ¿se han reunido con el PC y el FA para expresarles su malestar directamente?

-Se hizo ver por parte de nuestra directiva. Esa provocación, esa deslealtad sucedió recién el martes… Nosotros reaccionamos de manera ponderada y reflexiva como partido y como bancada; obviamente, en la dinámica política el diálogo siempre va a estar abierto, pero con este nivel de deslealtad, cancelación, que incluso nos hablan de los tiempos más oscuros de nuestro país, donde se hacían correr listas negras.