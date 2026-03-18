Inédito: UDI impulsa interpelación a ministros de Hacienda y Vivienda para que expliquen situación de sus carteras

Aunque están en proceso de reunir las firmas que se requieren para implementar el cuestionario, en el partido están convencidos de que la herramienta es necesaria para que Jorge Quiroz e Iván Poduje transparenten la precaria condición fiscal.

Con el objeto de que los titulares de Hacienda y Vivienda, Jorge Quiroz e Iván Poduje, respectivamente, tengan un espacio en la Sala de la Cámara para explicar, en detalle, la situación fiscal y habitacional, la bancada de la UDI decidió promover una interpelación que espera sea respaldada por todo el oficialismo.

Este es un mecanismo que utiliza la oposición para interrogar a los ministros del Gobierno de turno respecto de sus determinadas carteras; sin embargo, esta vez, el oficialismo pretende utilizarlo para que sus secretarios de Estado den cuenta de las condiciones en que recibieron sus respectivos despachos.

Desde el punto de vista de los parlamentarios oficialistas, es necesario que ambos secretarios de Estado “transparenten ante la ciudadanía el real estado de las finanzas públicas que heredaron del anterior Gobierno, así como el déficit habitacional” y los desafíos que, a su juicio, enfrenta el país en materia de reconstrucción, tras los incendios que afectaron a las regiones de Valparaíso y el Biobío, más recientemente.

Cronograma para el primer semestre

Desde la bancada gremialista argumentaron que todos los antecedentes demuestran que el Gobierno del exPresidente Gabriel Boric “tuvo uno de los peores desempeños fiscales de las últimas décadas, dejando a las nuevas autoridades con un estrecho margen de acción, que las obliga a priorizar de forma responsable el gasto público”.

Para hacer realidad cada una de las interpelaciones se requiere el auspicio de 52 diputados, de ahí que según la jefa de la bancada, Flor Weisse, ya están conversando con sus socios del oficialismo para conseguir las firmas. Si logran realizar estas acciones elaborarán un cronograma para que en lo que resta del primer semestre otros ministros asistan al Congreso a explicar la situación de sus carteras.