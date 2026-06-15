Diputado republicano no da la unanimidad para invitar a Quiroz a la Comisión Revisora de la AC contra Grau

En menos de 45 minutos de sesión, la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, definió su calendario y una precaria lista de invitados, pues la mayoría de los extitulares de la cartera económica a los que se solicitó asistir -desde la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet- se excusaron de participar.

Sin embargo, según comunicó la presidenta de la instancia, la diputada radical Marcela Hernando, este martes, en la sesión que se inicia a las 10:30 horas, el abogado Patricio Zapata presentara la defensa de Grau.

Según lo acordado, la comisión sesionará entre martes y viernes de esta semana para escuchar a los invitados. Martes, miércoles y jueves se trabajará en dos jornadas; el viernes lo hará en una que se prolongará de 09:00 a 13:00 horas. Finalmente, el lunes 22 la sesión será hasta total despacho, con votación incluida, con el objeto de que la Sala de la Cámara se pronuncie el martes 23.

Marcel asiste a la comisión

El único exministro de Hacienda que aceptó la invitación a la instancia fue Mario Marcel, quien asistirá este miércoles en la mañana. En tanto, Andrés Velasco consultó si podría intervenir de manera telemática, pues se encuentra fuera del país, lo que tendría que ser visado por los comités, por lo que Hernando asistirá a la reunión de mañana para solicitar esta autorización.

Los exministros y Dipres que se excusaron de asistir son Felipe Larraín, Ignacio Briones, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre; el exsubsecretario Alejandro Weber y el exDipres, Matías Acevedo. Y se agregó a la lista el nombre de dicha institución del gobierno de Boric, Javiera Martínez.

Aunque gran parte de la corta sesión se llevó sin contratiempos, la única polémica se suscitó cuando un diputado sugirió invitar al actual titular de Hacienda. Sin embargo, el integrante republicano de la comisión, Luis Sánchez, se negó a dar la unanimidad necesaria para ello.

Tras ello, el diputado del Partido Liberal Alejandro Bernales lamentó la postura de Sánchez, “porque Quiroz ha sido prácticamente el vocero de todos los déficits y temas que están en esta acusación”.