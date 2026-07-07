Invariabilidad tributaria, la manzana de la discordia que provocó el caos en la oposición y el PS en la ley miscelánea

La presidenta de la colectividad, senadora Paulina Vodanovic, negó que ella y su par Juan Luis Castro estuvieran negociando a cambio de no ir al TC.

Con un improvisado apretón de manos con el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, el subjefe de la bancada de diputados socialistas, Nelson Venegas, dio por superado, al menos públicamente, el entrevero producido en la oposición y al interior del Partido Socialista (PS), a raíz del anuncio, este lunes, de que el Socialismo Democrático (SD) llevará la invariabilidad tributaria al Tribunal Constitucional (TC) -en el marco del escaso avance en las negociaciones con el gobierno por el proyecto misceláneo-, realizado por el jefe del comité, senador Juan Luis Castro (PS).

El anuncio generó la molestia no sólo del resto de la oposición, ya que horas antes se había acordado que la decisión se tomaría en conjunto el próximo jueves, sino también de los diputados socialistas que se sintieron pasados a llevar por la timonel de la colectividad, Paulina Vodanovic, y por Castro.

Pero la irritación de los diputados se venía arrastrando de mucho antes, ya que, pese a que el Comité Central del partido había aprobado por unanimidad llevar el artículo de la invariabilidad tributaria al TC, los senadores postergaron el anuncio y, en cambio, habrían estado negociando con el gobierno un acuerdo que implicaba bajar el plazo a cambio de no concurrir al TC, según publicó este martes el diario electrónico El Mostrador.

Sin embargo, las consecuencias del anuncio de Castro, quien además aseguró que las negociaciones con el Ejecutivo concluyeron el pasado viernes, obligaron a Vodanovic a echar pie atrás para hacer control de daños, asegurando que hubo un error de coordinación y que, tal como se había señalado tras la reunión de la oposición, la definición de ir al TC se tomará en conjunto el jueves, tal como se había acordado. De hecho, cerca de las 17:00 horas de este martes, la senadora realizó una conferencia de prensa en la que, blindada por los senadores Gastón Saavedra, Fidel Espinoza y el propio Castro, mantuvo su postura.

De hecho, Castro reiteró que la mesa técnica “ya expiró”, aunque “la conversación con ella (Paulina Núñez), como presidenta de la corporación sigue permanentemente, porque aquí se dialoga hasta el momento que se vote”, porque esperan poder influir en el curso de las decisiones respecto al proyecto misceláneo en la medida que sea posible. Y que seguirá en la mira del PS concurrir al TC de no variar las condiciones de la invariabilidad en el proyecto.

Ello siguiendo la senda que les instruyó su partido, enfatizó, y el Socialismo Democrático, pero también pasó un mensaje a la bancada de diputados socialistas y a sus socios del Comité Unido, asegurando que “jamás nos vamos a atrincherar en una oposición reduccionista o simplemente de rechazarlo todo porque sí, sino con fundamentos claros que son los que hemos planteado sistemáticamente”.

“Lo que se habló siempre fue en términos condicionales”

Entre los diputados socialistas aseguran desconocer el detalle de las conversaciones que Vodanovic y Castro han sostenido con el gobierno, particularmente en lo relativo a la invariabilidad, pero sí les llamó la atención que se postergara por tanto tiempo el anuncio de concurrir al TC por este artículo.

La propia senadora negó la versión de que habría una posibilidad de acuerdo en torno a rebajar a 17 años la invariabilidad a cambio de que no recurrir al organismo. No obstante, fue el presidente de la comisión de Hacienda, el oficialista Javier Macaya (UDI), quien reconoció que esta idea estaba sobre la mesa. En CNN Chile, el parlamentario aseguró que “ha sido parte de la conversación (con la oposición) que el tema constitucional o las pretensiones de ir al TC queden eliminadas”.

“Lo que se habló ahí siempre fue en términos condicionales, hipotéticos… si habría un cambio en la prima de la invariabilidad, rebaja en los años, todos fueron temas que fueron saliendo ahí (…); por lo tanto, nunca se cerró ningún tema”, porque cualquier acuerdo tendría que haber pasado por la validación de las bancadas, señaló la presidenta del PS, en relación con la polémica. Además, en la misma línea de Castro, aseguró que seguirán dialogando hasta el momento de la votación e ingresando indicaciones para mejorar el proyecto.

No obstante, lo que desató la molestia de los diputados socialistas pasa por la preocupación que les genera la imagen que podría dar a su electorado, y a la ciudadanía en general, un acuerdo que significara aprobar la invariabilidad tributaria, calculan, sería difícil de explicar. Lo que queda de manifiesto, cuando el subjefe de la bancada de diputados socialistas Nelson Venegas señala que “no hay reforma más mala y más atentatoria contra los derechos del pueblo chileno en los últimos 30 años como la reforma que hoy día se quiere aprobar”.

Mientras que la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez -tal vez la única ganadora de esta polémica-, coincidió en que continuará haciendo esfuerzos para ampliar el margen de votación, aun cuando el gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto en particular. Algo que no es tan fácil de prever, ya que el senador Miguel Ángel Calisto estaría con licencia médica.