Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Jaime Araya (indep. PPD): “Si (la reforma tributaria) va a significar mayor crecimiento y con eso aumenta la recaudación, no estoy por darle un portazo”

El reelecto diputado por el distrito minero de Antofagasta está convencido de que “hay que desmitificar las reformas tributarias y no satanizarlas” y prefiere esperar a ver qué plantea el nuevo gobierno a desechar la idea de plano.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 11:00 hrs.

Cámara de Diputados gobierno José Antonio Kast Gabriel Boric Hacienda reforma tributaria Retiro de Fondos Frente Amplio Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Santander y Banco de Chile aplauden iniciativa del Presidente electo que reduce la tasa del impuesto corporativo
2
Economía y Política

IPC de enero sube dentro de lo esperado y la inflación en 12 meses baja a un 2,8%, su menor nivel en casi 5 años
3
Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución
4
Empresas

Cencosud duplica sus utilidades en 2025: cerró más de 50 tiendas por su plan de eficiencia operacional
5
Empresas

Fin a huelga de cinco semanas: Mantoverde y Sindicato Nº2 llegan a acuerdo con millonario bono para trabajadores
6
Empresas

MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
7
Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico
8
Empresas

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete