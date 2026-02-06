Jaime Araya (indep. PPD): “Si (la reforma tributaria) va a significar mayor crecimiento y con eso aumenta la recaudación, no estoy por darle un portazo”

El reelecto diputado por el distrito minero de Antofagasta está convencido de que “hay que desmitificar las reformas tributarias y no satanizarlas” y prefiere esperar a ver qué plantea el nuevo gobierno a desechar la idea de plano.

En las parlamentarias de noviembre pasado resultó reelecto en representación del distrito 3 -compuesto, entre otras comunas, por Antofagasta, Calama y Tocopilla- y, si bien el diputado Jaime Araya integra la bancada del PPD en la Cámara Baja se resiste a dejar su independencia. Tal vez, porque en su primer periodo en el Congreso fue considerado un “díscolo”.

En esta conversación con Diario Financiero, el legislador que, a partir del 11 de marzo, se instalará en la oposición, junto con al resto de su sector, aborda este escenario; la reforma tributaria anunciada por el designado titular de Hacienda Jorge Quiroz; la propuesta de retiro de fondos desde las AFP de la diputada Pamela Jiles (PDG); adelanta otra iniciativa, en esta línea, que se presentaría en cuanto inicie el periodo legislativo; y hace una fuerte crítica al Frente Amplio.

Viniendo de zona minera, no puede dejar pasar su reproche a la nueva administración, liderada por José Antonio Kast, “se ha equivocado muchísimo; por ejemplo, el nombramiento de un biministro de minería muestra la falta de mirada acerca de la importancia de la actividad minera para el desarrollo del país, para el financiamiento de las políticas públicas”, advierte; agregando que “es una de las cosas que espero que corrijan antes del inicio de su gobierno”, porque “un ingeniero agrónomo a cargo de liderar la cartera de Minería parece una chacota”.

-¿Qué espera que ocurra en los últimos diez días del actual periodo legislativo?

-Espero que vea la luz la reforma política que está pendiente, ya que es el único proyecto viable; y, eventualmente, que José Antonio Kast ordene a sus parlamentarios y, en un ejercicio de generosidad, autorice la aprobación de sala cuna universal. Son dos temas gravitantes que le cambiarán la vida, sobre todo a las mujeres de Chile, en un contexto en que el descenso de la tasa de natalidad requiere de esfuerzos del Estado y eso implica un esfuerzo mayor. Pero hay que hacerlo, entendiendo que la inserción de la mujer en el mundo del trabajo y el aumento de la tasa de natalidad va conectado con este tipo de políticas públicas.

-A propósito de lo mismo, ¿le preocupa el ambiente en la Cámara a partir del 11 de marzo?

-El futuro oficialismo tiene que hacer un ejercicio de realidad con el tipo de Cámara de Diputados que se va a encontrar. Lo hemos dicho en todos los tonos, si ellos buscan tener acuerdos respecto de la administración de la Cámara de Diputados, esto significa la Mesa de la Cámara, composición y presidencia de comisiones, el método del pirquineo garantiza que al otro día la Cámara va a estar transformada en un campo de batalla. Por lo tanto, es su responsabilidad entender que se requieren acuerdos estables, sin ningún veto. Creo que todos los parlamentarios que han estado en la testera han dado muestras de que los vetos atávicos no tenían ningún fundamento. Y en esto, la presidencia de Karol Cariola en este cuatrienio dio pruebas de que el Partido Comunista también puede liderar la Cámara.

-Es que tienen que dejar atrás estos vetos ideológicos que son verdaderas ataduras que tiene la derecha y que pueden generar un campo de batalla, porque el lenguaje también construye realidades. Entonces, en la medida que sigan con este lenguaje que usó, lamentablemente, el presidente Kast en su gira al extranjero, donde retoma una agenda ideológica de una extrema derecha neoconservadora, cavernaria, negacionista del cambio climático, que está por reducir los espacios de convivencia social, que está por los retrocesos, y que va a generar un clima de mucho enfrentamiento, mucha colisión en la Cámara. Ellos tienen la responsabilidad de entender que quien está en el gobierno tiene que actuar con sentido de Estado, que se gobierna para las mayorías y no pueden ser gobiernos identitarios, como fue el gran error que cometió Gabriel Boric al inicio del suyo.

-¿Qué responsabilidad le correspondería a la futura oposición?

-Asumir que termina el Gobierno del presidente Boric y se acaba la alianza que le dio sustento. Y, por lo tanto, cada uno de los que se sienta oposición tiene derecho a juntarse, reunirse, por distintas afinidades. Es un error plantear el tema de que va a haber una sola oposición. Nosotros tenemos que esperar que el gobierno del presidente Kast se instale y despliegue sus políticas públicas, sus propuestas legislativas y, en función de eso, ver que en qué vamos a tener una actitud más colaborativa; qué vamos a fiscalizar, y en qué vamos a ser derechamente una oposición política.

“No sólo lo apoyaría (retiro desde las AFP), sino que nosotros tenemos preparado un proyecto de retiro del 100% de los fondos de pensiones”

-En términos legislativos, ¿qué opina de la bancada del PDG, tiene alguna preocupación al respecto?

-Creo que hay que esperar que actúen de acuerdo a los lineamientos y planificación que tengan. Hay que ser tremendamente respetuosos del espacio de cada una de las bancadas en el Congreso.

-Se lo preguntaba a propósito de que la diputada Pamela Jiles propuso tramitar un retiro desde las AFP para los afectados por los incendios, ¿usted lo apoyaría?

-No sólo lo apoyaría, sino que nosotros (diputados independientes) tenemos preparado un proyecto de retiro del 100% de los fondos de pensiones, para la gente que tiene un ahorro previsional que es inferior a $ 16 o 17 millones.

-¿Cómo funcionaría eso?

-Sería un retiro del 100% programado, para que sea retirado en cuotas anuales hacia el fin de la vida activa de la gente, de manera que las AFP no puedan lucrar con gente que nunca va a tener una pensión o un beneficio producto de ese ahorro previsional. Llegó el minuto de sincerar si el tema del ahorro previsional es protección social o derechamente financiamiento del mercado de capitales, en esa dirección hay que avanzar. Además, suscribí un proyecto para el retiro de fondos de pensiones de extranjeros, como un mecanismo de incentivo para que salgan del país. Creo que es súper consistente, si el futuro gobierno dice que tenemos una situación de emergencia, las emergencias tienen que tener mayor apoyo del Estado y, en eso, el tema de los retiros calza perfecto.

-¿Cree posible que se estudie?

-Es que, tal como lo ha dicho el ministro de Hacienda, si no hay plata publica, lo que tenemos disponible es este dinero, que como todos sabemos, lo que está haciendo es solucionar el sistema del funcionamiento del mercado de capitales. Por lo tanto, me parece que es una conversación abierta y, en principio, sin conocer el detalle del proyecto de Pamela Jiles, estoy absolutamente disponible, no sólo a tramitarlo, sino que a votarlo a favor, a difundirlo, explicarlo y a hacer pedagogía para que la gente entienda cómo funciona el sistema. Porque, además, me parece que, responsablemente, lo que propone es un retiro que no genere impacto inflacionario.

-Jorge Quiroz ya anunció que el 1 de abril ingresará la reforma tributaria que, por lo que se comprometió en campaña, se entiende que su núcleo será la rebaja del impuesto a las grandes empresas, ¿cuál sería su postura?

-Hay que desmitificar las reformas tributarias y no satanizarlas, por eso yo esperaría ver qué es lo que se plantea, más que cerrarme a priori a una reforma tributaria, porque la reforma tributaria es una herramienta para lograr el financiamiento de políticas públicas y de beneficios sociales. En eso, como país, tenemos un desafío para superar brechas de desigualdad e inequidad y los impuestos pueden jugar un rol muy importante, ya que rebajas tributarias pueden generar mayor crecimiento y los menores ingresos se pueden compensar por ese mayor crecimiento.

-Si (la reforma tributaria) va a significar mayor crecimiento y con eso aumenta la recaudación por otras variables, no estoy por llegar y darle un portazo. Creo que lo más importante es verla en su integralidad, porque una reforma que rebajando ciertos impuestos recaude más es mucho más atractiva; y me cuesta creer que un gobierno que está en una situación de emergencia vaya a plantear una reforma tributaria que perjudique a la gente que tiene más problemas.

“Espero que haya una autocrítica profunda, sinceren y vean el nivel de fracaso que tuvo el Gobierno de Boric, que tuvo el proyecto político del Frente Amplio”

-En cuanto a la forma de ser oposición, unos plantean que el Socialismo Democrático, la DC y otros, serán dialogantes y constructivos; y que el PC y el FA serán más duros, ¿qué opina de esos supuestos?

-Lo primero que diría es que habrá varias oposiciones y ese es un dato de la realidad. Segundo, también me parece que es absolutamente una falta de mirada, esta disputa que ha anticipado el Frente Amplio por tratar de ser ellos los líderes de la oposición. Yo espero que haya una autocrítica profunda, sinceren y vean el nivel de fracaso que tuvo el Gobierno de Boric, que tuvo el proyecto político del Frente Amplio, antes de pretender erigirse como una suerte de líderes de la sociedad chilena.

-¿El FA no ha hecho la autocrítica?

-Ha evadido hacer una autocrítica y reconocer la derrota profunda, que no sólo es una derrota electoral, sino también cultural, de la que ellos tienen una responsabilidad inmensa. Entonces, esto que están planteando de que van a liderar la oposición, no corresponde; no van a liderar absolutamente nada, porque tuvimos un fracaso brutal cuya consecuencia más evidente es que tenemos un presidente de una extrema derecha brutal liderando nuestro país y con una gran mayoría. La gente votó en contra de Jeannette Jara porque era ministra de Boric, perdimos la elección porque era la candidata de la coalición que soportaba a Boric y ese es un fracaso político del que no se quieren hacer cargo y han inventado toda una serie de tesis para justificar lo injustificable.

-A propósito de lo que viene a partir del 11 de marzo en la Cámara, ¿lo complica, o no, que su bancada, junto con la DC, llegaran a un acuerdo administrativo con la derecha, por la mesa y las presidencias de las comisiones?

-Mire, el senador Coloma, senador histórico de la UDI, uno de los herederos directos de Pinochet, fue presidente del Senado con los votos de senadores del Frente Amplio, del Partido Socialista; y nadie se escandaliza cuando el Senado hace este tipo de acuerdos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna traba ni trauma para que tengamos un acuerdo similar a los que se hacen en el Senado. Me parece profundamente hipócrita condicionar los acuerdos que se pueden dar en la Cámara, toda vez que se hacen sin problemas en el Senado. Además, desdramatizaría este hecho, porque estos son acuerdos de administración, no políticos. Lo que significa tener la presidencia y vicepresidencias de la mesa, integrar y/o presidir las comisiones y, finalmente, tiene que ver con el trabajo que uno desarrolle como parlamentario.

-Hay parlamentarios a los que les da lo mismo no estar en ninguna comisión relevante, incluso les parece que es mucho más favorable. Pero quienes creemos que es importante incidir en la tramitación legislativa, eso se hace en las comisiones y a mí me interesa que el PPD esté muy bien representado en las comisiones, sobre todo en aquellas que tratan los temas que más le importan a la sociedad chilena, como es la Comisión de Constitución, de Hacienda, de Seguridad, de Gobierno Interior.